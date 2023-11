A- A+

Faixa de Gaza Amorim expressar inquietação na demora em inclusão do Brasil na lista de saírem de Gaza Assessor para Assuntos Internacionais da Presidência da República alertou sobre riscos de que o grupo de 34 brasileiros seja alvo de ataque

O Assessor para Assuntos Internacionais da Presidência da República, embaixador Celso Amorim, telefonou neste sábado para o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, para expressar, disse uma fonte do governo brasileiro ao GLOBO, a “inquietação pela não inclusão do Brasil” na lista de países autorizados a retirar seus cidadãos da Faixa de Gaza através da passagem de Rafah, na fronteira com o Egito.

Segundo a fonte, Amorim, que tem diálogo fluido com Sullivan, comentou que o governo brasileiro acha estranho o país, que foi um dos primeiros em iniciar ações para retirar seus cidadãos da região de conflito entre Israel e Hamas, ainda não tenha sido incluído na lista.

O assessor internacional de Lula alertou o conselheiro americano sobre a possibilidade de que o grupo de 34 brasileiros, divididos entre as cidades de Rafah e Khan Younes, possa ser alvo de ataques.

Um eventual acidente com o grupo de brasileiros, frisou Amorim, teria um enorme efeito negativo.

Na conversa, Amorim disse a Sullivam que informasse a Israel sobre a preocupação do Brasil, e a resposta do conselheiro americano, comentou a fonte, foi de que faria o possível para que o recado chegasse ao governo de Benjamin Netanyahu.

