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Justiça AMPPE celebra 80 anos com seminário e presença de lideranças nacionais no Recife Programação reúne representantes do Ministério Público e do Judiciário em debates sobre direitos fundamentais, segurança pública e fortalecimento institucional

O Recife será sede, entre os dias 12 e 14 de maio, de uma programação especial em celebração aos 80 anos da Associação do Ministério Público de Pernambuco (AMPPE). A agenda reunirá autoridades do Judiciário, membros do Ministério Público de diferentes regiões do país e convidados em uma série de atividades voltadas ao debate institucional, intercâmbio de experiências e fortalecimento da atuação ministerial.

O Seminário de Comemoração dos 80 anos da AMPPE contará com palestras, painéis, reuniões estratégicas e apresentações culturais. O evento tem patrocínio de Suape e Lafepe, além de apoio institucional do Ministério Público de Pernambuco e da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp).

“A AMPPE atravessou momentos decisivos da história do país, esteve presente em pautas sociais relevantes e sempre buscou representar os membros do Ministério Público em seus pleitos e demandas. Celebrar 80 anos é preservar esse legado e, ao mesmo tempo, renovar compromissos para que essa trajetória siga pautada pela humanização, transparência e solidez institucional”, afirmou Helena Martins, presidenta da entidade.

A abertura da programação acontece no dia 12, às 18h, no Centro Cultural Rossini Alves Couto, no bairro da Boa Vista. A solenidade contará com a presença do procurador-geral de Justiça, José Paulo Xavier, e do presidente da Conamp, Tarcísio Bonfim. O encerramento da noite terá apresentações dos cantores Martins e Rodrigo Samico.

Na quarta-feira (13), as atividades seguem no auditório da AMPPE, no bairro da Madalena, a partir das 14h, com encontro entre representantes do Ministério Público de Pernambuco para apresentação de projetos, experiências e iniciativas desenvolvidas pelo órgão. Às 16h, o sociólogo, pesquisador e escritor José Luiz Ratton ministra palestra com o tema “Crianças e Adolescentes em facções: o que sabemos, o que não sabemos, o que precisamos saber”.

No último dia do seminário, as atividades começam às 9h com palestra de Pedro Maia, representante do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais (CNPG). Em seguida, ele participa de uma roda de conversa com Karen Luise Vilanova sobre o tema “O Ministério Público na Construção de uma Ordem Constitucional Comprometida com os Direitos Fundamentais”.

A programação será encerrada na noite do dia 14, no Espaço Dom, no bairro do Pina, com entrega de medalhas a personalidades e shows de Alceu Valença, além de apresentações da banda de Aluísio Maluf e Silvério Pessoa.

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