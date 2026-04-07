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Política Amupe prepara Congresso e leva pauta dos municípios para marcha em Brasília O novo presidente da Associação Municipalista de Pernambuco, Pedro Freitas, afirmou que a entidade inicia sua gestão com foco no fortalecimento institucional e na preparação para o Congresso da Amupe

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o novo presidente da Associação Municipalista de Pernambuco, Pedro Freitas, afirmou que a entidade inicia sua gestão com foco no fortalecimento institucional e na preparação para o Congresso da Amupe, marcado para os dias 27 e 28 de abril, no Recife. “A Amupe está focada na representação institucional dos municípios. A gente precisa estar sempre ouvindo as demandas”, destacou. Segundo ele, o encontro será estratégico por ocorrer às vésperas da mobilização nacional dos prefeitos em Brasília.

O congresso contará com a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, além de representantes de órgãos de controle. Um dos principais temas será o debate sobre emendas parlamentares, alvo de críticas por parte dos gestores municipais. “O nosso convite foi justamente nesse sentido. A gente entende a necessidade do controle, da rastreabilidade desses recursos, mas também precisa mostrar a dificuldade que os municípios enfrentam”, afirmou Pedro Freitas.

De acordo com o presidente da Amupe, o objetivo é buscar equilíbrio entre fiscalização e agilidade na liberação dos recursos. “A gente precisa dar velocidade a esse fluxo do recurso. Esses recursos são fundamentais, muitas vezes são eles que garantem fechar as contas e ter capacidade de investimento”, disse. Ele também ressaltou o aumento da burocracia. “Hoje a gente precisa ter uma equipe técnica dedicada para não perder esses recursos”.

Após o congresso, a Amupe participará da Marcha dos Prefeitos em Brasília, organizada pela Confederação Nacional de Municípios. Na pauta, a entidade pretende levar como prioridade a situação dos institutos próprios de previdência municipal. “Eles são hoje um problema grande para os municípios de Pernambuco. Muitos estão quebrados e a gente não tem nada na mesa como alternativa”, alertou.

Pedro Freitas explicou que o tema vem sendo aprofundado e será levado como proposta concreta ao debate nacional. “Estamos aprofundando esse tema no nosso congresso e vamos levar as sugestões para a marcha em Brasília”, disse. Ele também citou outras preocupações, como a queda de arrecadação dos municípios diante de mudanças tributárias, reforçando a importância da mobilização nacional dos gestores.

À frente também da Prefeitura de Aliança, o gestor destacou as ações realizadas no município com foco na captação de recursos. “A gente tem conseguido fazer captações importantes nos editais do PAC e nos convênios com o governo do estado”, afirmou. Entre as entregas, ele citou a instalação de uma agência da Caixa, 40 casas do Minha Casa Minha Vida, duas creches, obras de pavimentação e um centro esportivo. “Muitas frentes abertas, fruto desse trabalho de captação de recursos”, concluiu.

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