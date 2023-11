A- A+

LEGISLATIVO Análise de vetos do presidente Lula é novamente adiada no Congresso. Entenda os motivos No total, o Congresso Nacional tem 34 vetos do presidente da República para analisar se mantém ou derruba.

A sessão conjunta entre deputados e senadores para a análise dos vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entre eles, o Marco Temporal, prevista para ocorrer ontem, foi novamente adiada. As lideranças partidárias não chegaram a um consenso, o que motivou o adiamento. Uma nova data para a sessão deverá ser anunciada ainda nesta semana.

No total, o Congresso Nacional tem 34 vetos de Lula para analisar se mantém ou derruba. Contudo, em acordo entre as lideranças no início deste mês, foi elencada as prioridades, entre as quais, além do Marco Temporal das Terras Indígenas, seriam votados os feitos no Novo Arcabouço Fiscal e as novas regras do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

Nas redes sociais, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado Pedro Lupion (PP-PR), disse que há divergências sobre os vetos entre os líderes partidários no Congresso, que acabaram decidindo pelo adiamento.

“Não é só o marco temporal, pelo contrário”, afirmou Lupion, referindo-se a notícias veiculadas nesta manhã. “É uma questão muito mais dos temas fiscais. Ontem houve um impasse grande sobre arcabouço fiscal e Carf”, explicou.

“Devido ao descumprimento de acordos, os líderes do Congresso acharam por bem cancelar a sessão mais uma vez”, continuou o deputado. “Para nós não muda absolutamente nada. Vamos na próxima sessão do Congresso ganhar os votos”, complementou.

O líder do Governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (sem partido), negou que a reunião foi cancelada por falta de acordo entre as lideranças. De acordo com ele, a sessão foi cancelada porque Lira comunicou que o plenário da Câmara estava sendo utilizado. Apesar da negativa, reafirmou que o governo segue disponível para dialogar com os congressistas.

“Por conta disso, Pacheco decidiu cancelar a sessão por óbvio porque o espaço da sessão é o plenário da Câmara. Da parte do governo e da parte do presidente do Senado, nós estávamos prontos para irmos lá ao plenário do Congresso e aguardar ter o quórum”, declarou Randolfe.

Para que um veto presidencial seja derrubado em sessão do Congresso, é preciso pelo menos a maioria absoluta dos votos de deputados (257) e senadores (41), computados separadamente na sessão conjunta.

