A- A+

Senado Anderson Correia destaca escolha de Eduardo da Fonte para representar União Progressista ao Senado Vereador afirma que decisão fortalece o grupo e reconhece atuação de Eduardo da Fonte em Pernambuco

Presidente da União Progressista em Caruaru, o vereador Anderson Correia (PP) comemorou a escolha do deputado federal Eduardo da Fonte (PP) para representar a Federação União Progressista na disputa pelo Senado. Segundo o parlamentar, a definição fortalece o projeto político do grupo e reconhece a trajetória de Eduardo da Fonte em defesa de pautas consideradas prioritárias para Pernambuco.

Correia destacou o trabalho desenvolvido pelo deputado federal, especialmente na destinação de recursos para a saúde pública, no fortalecimento da rede de atendimento oncológico e na atuação em favor de políticas públicas voltadas à população pernambucana.

"Recebo essa definição com muita alegria, porque Eduardo da Fonte reúne experiência, liderança e um histórico de muito trabalho por Pernambuco. É um parlamentar reconhecido pelo compromisso com a saúde dos pernambucanos, com entregas concretas e serviços prestados em todas as regiões do Estado. Tenho convicção de que seguirá representando Pernambuco com dedicação e compromisso, defendendo os interesses do nosso povo e contribuindo para novas conquistas para o Estado", afirmou Anderson Correia.

Veja também