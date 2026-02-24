A- A+

BRASIL Anderson Gomes: motorista de Marielle era descrito como alegre, bem-humorado e dedicado à família Casado e pai de um menino, ele estava prestes a realizar o sonho de trabalhar como mecânico de aeronave, em uma companhia aérea portuguesa

Nascido no Rio, Anderson Pedro Matias Gomes era descrito pelos amigos e familiares como sendo uma pessoa alegre e amiga. Em 2014 casou-se com Ágatha Arnaus Reis. Os dois tiveram um filho, Arthur, a quem ele chamava de "Arthurzão" — o menino, que nasceu prematuro e ficou 28 dias na UTI, tem um grave problema de saúde. A família vivia no Engenho da Rainha, na Zona Norte.

Em 2016, quando estava em busca de um emprego, Anderson Gomes foi indicado por um amigo para atuar como motorista em campanhas políticas, caminho que o levou, tempos depois, a substituir um colega que dirigia para a vereadora Marielle Franco. Dedicado, passou a acompahar a parlamentar em suas agendas diariamente.

Na noite de 14 de março de 2018, Anderson dirigia o carro em que estava Marielle e uma assessora. Atingido pelos disparos, o motorista morreu aos 39 anos no atentado contra a vereadora. Seu filho tinha, então, apenas 1 ano e 8 meses.





Anderson não teve tempo de concretizar um sonho: o de se tornar mecânico de aeronave, como o pai (já falecido). Ele iniciaria um novo emprego, na companhia aérea portuguesa TAP, em abril.

Em reportagem publicada pelo Globo em novembro de 2024, Ágatha Arnaus disse que acredita que o filho sonha com o pai.

— Tem alguns momentos que eu acho que o Arthur sonha com o Anderson. Um dia, ele estava deitadinho e começou a rolar, rindo, como se tivesse sentindo cócegas. E o Anderson sempre brincava assim com ele — lembra Ágatha.

À época, a viúva de Anderson disse ainda que reconhece muitas semelhanças entre "Arthurzão" — que naquele momento já havia passado por sete cirurgias — e o pai. Zelar pela segurança e a saúde do filho tornou-se o motivo da vida dela, uma forma de lembrar e honrar a memória de Anderson:

— Sinto que não posso delegar o cuidado do Arthur a ninguém. Mesmo sabendo que é um pouco de exagero da minha parte, porque todo mundo precisa de um tempo sozinho, eu evito deixá-lo. O meu maior dever com o Anderson é cuidar do filho que ele desejou tanto.

