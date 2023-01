A- A+

O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, já solicitou a passagem nesta sexta-feira (13) de volta ao Brasil. Ele se encontra em Miami, nos Estados Unidos, com a sua família e utilizou os dois primeiros nomes: Anderson Gustavo.

O objetivo de esconder o sobrenome "Torres", segundo informações, era para que não tivesse alarde para a sua chegada ao Brasil e que não tivesse nenhum tipo de imagem da prisão do ex-ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Anderson Torres estava atuando como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal depois de deixar de ser ministro de Bolsonaro. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, decretou uma ordem de prisão contra Torres desde que bolsonaristas radicais invadiram os prédios do Congresso, do STF e do Planalto no último domingo (8).

Com a volta ao País, a expectativa é de que ele se entregue às autoridades. Anderson Torres viajou de férias no dia 3 com a sua família para a cidade de Orlando, onde o ex-presidente Bolsonaro também se encontra. Por isso, Alexandre de Moraes ponderou que a viagem dias antes do ataque em Brasília fosse suspeito.

Veja também

ATOS TERRORISTAS Ibaneis Rocha teria alertado ministro Flávio Dino sobre manifestações do domingo (8)