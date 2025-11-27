Anderson Torres diz que faz uso de medicamentos psiquiátricos em audiência de custódia
Ex-ministro da Justiça está preso em penitenciária conhecida como Papudinha, em Brasília
Em audiência de custódia, o ex-ministro a Justiça Anderson Torres relatou que faz uso de medicamentos para "tratamento psiquiátrico", como o cloridrato de venlafaxina, cloridrato de olanzapina e rivotril. Ele está preso no 19º Batalhão da Polícia Militar no Distrito Federal, que fica dentro do Complexo Penitenciário da Papuda e é conhecido como "Papudinha".
Na sessão realizada nesta quarta-feira, o juiz auxiliar confirmou a prisão definitiva de Torres no processo da trama golpista que foi considerado encerrado na última terça. A audiência de custódia serve para avaliar a legalidade da detenção. Não houve relato de nenhuma intercorrência durante o cumprimento da ordem.
"O custodiado não apontou qualquer abuso ou irregularidade por parte das autoridades policiais responsáveis pelo cumprimento do indigitado Mandado de Prisão", diz o termo da audiência. Torres foi detido às 15h da última terça no escritório de seu advogado, em Brasília.
Delegado da Polícia Federal de carreira, Torres foi condenado pela Primeira Turma do STF a 24 anos de prisão por uma tentativa de golpe de Estado ocorrida no fim de 2022.
No mesmo julgamento, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi condenado a 27 anos e três meses de prisão. Os demais seis réus também foram considerados culpados e receberam penas entre dois e 26 anos de prisão.
Os réus foram sentenciados pelos crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição do estado democrático de direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.