A- A+

CPI do 8 de Janeiro Anderson Torres, Flávio Dino e Mauro Cid serão os primeiros a ter convocação analisada Relatora apresentou plano de trabalho nessa terça-feira (6) com roteiro de como quer seguir a investigação

O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro, deputado Arthur Maia (União-BA), disse que irá começar a votar na quarta-feira (7) os pedidos de convocação e convites para depoimentos no colegiado, seguindo a ordem dos nomes mais requeridos, como o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, o ministro da Justiça, Flávio Dino e o ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Nessa primeira reunião do colegiado, após a eleição da mesa, a relatora Eliziane Gama (PSD-MA), apresentou seu plano de trabalho.

"Segui um critério objetivo e convoquei os seis primeiros e coloquei na pauta todos os pedidos de informação que foram requeridos da CPMI. Pretendo fazer uma aprovação de bloco e aceitarei que algum pedido que algum deputado pedir para que seja excluído, vamos excluir" disse Maia no início da sessão desta terça-feira (6).

Os seis nomes que devem ter o pedido de oitiva votado amanhã são:

Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal

Flávio Dino, ministro da Justiça

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro

Marco Edson Gonçalves Dias, General e Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI)

Jorge Eduardo Naime, Comandante do Departamento de Operações (DOP) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF)

Saulo Moura da Cunha, Diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin)

A relatora Eliziane Gama (PSD-MA) apresentou seu plano de trabalho em 79 páginas, com uma série de requerimentos. Ela pede que as oitivas comecem por Torres.

“Se inicia com a oitiva do agente público que, na ocasião, ocupava o cargo estratégico no comando da segurança pública do DF. Concomitantemente, serão deliberados os requerimentos de informações, a partir das quais se espera, como natural desdobramento, a investigação dos demais fatos elencados no Requerimento que embasou a instauração desta CPMI”, diz ela no plano.

Ela destaca sete pontos de como deve conduzir a investigação:

A atuação de Anderson Torres, enquanto Ministro da Justiça e Segurança Pública, e sua relação com a ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e com o seu então diretor, Silvinei Vasques, no segundo turno das eleições e diante das manifestações golpistas ocorridas nas rodovias nacionais logo após o resultado das eleições

A atuação de Anderson Torres, enquanto Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal

Os acontecimentos dos dias 12 e 24 de dezembro de 2022

Os acampamentos na região do Quartel-General do Exército e os atos antidemocráticos contra as sedes dos Três Poderes para identificar seus mentores, financiadores e executores;

O planejamento e a atuação dos órgãos de segurança pública da União e do Distrito Federal no dia 08 de janeiro, bem como o apagão na execução das medidas de contenção

As manifestações públicas e em redes sociais de agentes políticos contra o resultado das eleições

A relação do tenente-Coronel Mauro Cid com pessoas envolvidas com o fato determinado investigado por esta CPMI e com eventuais conspirações golpistas

A atuação dos órgãos das Forças Armadas e sua relação com os acampamentos na região do Quartel-General do Exército

Veja também

brasil Empresário acusado de desviar R$ 1 milhão foi maior doador da campanha eleitoral do cantor, em 2022