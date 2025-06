A- A+

Brasil Anderson Torres pede perícia em 'minuta do golpe' e acareação com ex-comandante do Exército Ex-ministro da Justiça de Bolsonaro quer saber a origem de documento encontrado na casa dele

A defesa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres pediu nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal (STF) que seja realizada uma perícia na chamada "minuta do golpe" encontrada na casa dele em 2023 e solicitou a realização de uma acareação entre ele e o ex-comandante do Exército general Freire Gomes.



Réu no chamado "núcleo crucial" da trama golpista, Torres quer que o ministro Alexandre de Moraes autorize uma perícia com o intuito de demonstrar que o conteúdo da minuta encontrada na casa dele "não tem qualquer semelhança com os demais documentos supostamente antidemocráticos" citados no curso da investigação que apura uma tentativa de golpe de Estado.



A defesa do ex-ministro encaminhou, ao todo, quatro pedidos de diligências a Moraes — que abriu prazo para que essas solicitações fossem feitas na última terça-feira.



Outra diligência solicitada por Torres é uma acareação entre ele e o ex-comandante do Exército Freire Gomes, que prestou depoimento como testemunha da acusação. Os advogados do ex-ministro afirmam que o testemunho do general, no ponto que trata da participação dele em supostas reuniões cujas pautas seriam antidemocráticas, não corresponde à verdade.



"A vagueza do depoimento prestado por FREIRE GOMES salta aos olhos. Deveras, a testemunha não se recorda de data, horário, local ou nome dos participantes da suposta reunião na qual ANDERSON TORRES assessorou o ex-presidente, nem, tampouco, em que contexto ela ocorreu ou o papel desempenhado por ele, a caracterizar hialina violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da dialeticidade", dizem os advogados.



Agora, caberá a Moraes avaliar os pedidos de diligências e decidir se autoriza, ou não, a realização dessas novas medidas.



Após o fim do interrogatório dos réus, na semana passada, foi aberto o prazo para as partes apresentarem pedidos de novas diligências, ou seja, medidas adicionais que podem ser tomadas para auxiliar no julgamento da ação penal. Além de Torres, já apresentaram pedidos o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e o ex-comandante da Marinha Almir Garnier.

