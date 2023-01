Anderson Torres permanece em silêncio durante depoimento à PF em Brasília

A- A+

Preso desde o último sábado (14), o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, ficou em silêncio durante depoimento à Polícia Federal (PF), na manhã desta quarta-feira (18).

Segundo informações da TV Globo, uma equipe da PF chegou ao 4º Batalhão da Polícia Militar do DF, no Guará, onde Torres está preso, por volta das 10h30.

O ex-ministro disse que não tinha nada a declarar aos investigadores, que deixaram o local por volta das 12h.

Torres é alvo de investigação por suposta omissão na contenção dos atos terroristas praticados por bolsonaristas em 8 de Janeiro, em Brasília.

