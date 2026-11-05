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Política André de Paula: apoio do PSD é importante para o governo Lula O ministro da Agricultura e Pecuária foi o entrevistado da semana no podcast "Direto de Brasília", apresentado pelo jornalista Magno Martins

O ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula (PSD), ainda não sabe se permanecerá no quarto mandato do presidente Lula (PT), mas avalia que seu partido continuará oferecendo governabilidade. Em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", ele analisou o agronegócio brasileiro, os desafios do petista nos próximos quatro anos e a figura da governadora reeleita Raquel Lyra (PSD), cotada para a disputa presidencial em 2030. "Quando o Brasil conhecer Raquel, vai se encantar", avaliou.

O PSD, seu partido, manteve três ministérios na Esplanada, mesmo lançando Ronaldo Caiado como candidato contra o presidente Lula. Como o senhor se sentiu diante dessa situação?

Precisamos voltar para o começo. Quando o presidente Lula convidou o PSD para participar do governo, o nosso presidente Gilberto Kassab teve o cuidado de escolher quadros que vinham de regiões onde o partido apoiou formalmente a eleição de Lula. Foi assim com Alexandre Oliveira (Minas e Energia), de Minas Gerais; comigo, quando assumi o Ministério de Pesca e Aquicultura; e com Carlos Fávaro no Mato Grosso, que foi ministro da Agricultura e Pecuária. Eu cheguei por indicação da bancada do PSD da Câmara Federal, que tive o privilégio de liderar. Desde o primeiro momento, Kassab disse que o que nos unia, apesar das divergências, era o fato de que estávamos trabalhando efetivamente para construir um partido de centro que fosse confiável e que tivesse uma imagem limpa. E que isso passava pela construção de uma candidatura. Naquele momento, falava-se em Ratinho Júnior e Eduardo Leite. Quando esses dois nomes entenderam que não deviam ser candidatos a presidente, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, se filiou ao PSD para ser candidato, numa construção que foi feita depois da definição do mapa eleitoral do partido. Caiado é um quadro que honra a qualquer partido, independentemente das divergências. E o presidente Kassab teve o cuidado de respeitar tudo que havia sido pactuado, tanto com a ala do PSD que apoia Lula quanto com o PSD que estava alinhado com o bolsonarismo. Não vi nenhum constrangimento. Estarei no Ministério da Agricultura até o dia em que o presidente Lula achar que é importante o apoio político do nosso partido. É um dado da realidade que a direita avançou bastante na Câmara e no Senado, então vai ser preciso uma habilidade muito grande para fazer essa construção.

Para o cidadão comum, não seria mais compreensível que um partido que lança candidato contra o governo entregasse os ministérios em vez de continuar na gestão?

Se o partido tivesse tido êxito naquela pretensão de construir uma candidatura presidencial, se ela fosse à frente com Ratinho Júnior ou com Eduardo Leite, você teria um grau de adesão de forças que estiveram com o presidente Lula maior do que quando passou a ter candidatura de Ronaldo Caiado. Nosso partido é de centro, e o candidato que colocamos nas ruas tem um histórico de direita. Veja que os estados do Nordeste ficaram em profundo desconforto, e não foi uma campanha fácil por esses aspectos. Quando se tem uma candidatura majoritária, você concorre para ter maior nitidez. Mas essa candidatura (de Caiado) foi feita de última hora, e isso nos impôs um preço diante das pessoas, que às vezes não compreendem todos os detalhes de como essa candidatura se deu.

O agronegócio sempre foi um braço de oposição ao presidente Lula. Afinal, o agro tem motivos para fazer essa oposição? Por que tanta resistência desse segmento a um governo de centro-esquerda?

Acho que o agro, em qualquer lugar do mundo, é conservador. Isso já impõe certa dificuldade nessa aproximação. Mas o governo sempre apostou no diálogo. Veja que o governo dobrou o valor disponibilizado aos produtores no Plano Safra, por exemplo. É óbvio que tem um adversário que é a taxa de juros, mas ela não veio no governo do presidente Lula. A gente enfrenta isso trabalhando, fazendo parcerias. Sempre pautei minha trajetória política pelo diálogo. A primeira coisa que fiz quando assumi o ministério foi conversar com o presidente da Frente Parlamentar do Agro Brasileiro. Não temos tido dificuldade de trabalhar.

Mas a Frente Parlamentar apoiou a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) desde o primeiro turno...

Quando chega a eleição, cada um apoia seu lado. Mas o agro é responsável por uma participação importante no PIB brasileiro. Passada a eleição, vamos seguir recebendo seus representantes. Não há um setor que tenha me pedido uma audiência e que não foi atendido de imediato. O diálogo reduz essas arestas, essas reações que o setor tem. É seguir conversando. O ex-vice-presidente Marco Maciel dizia sempre que político que não tem paciência está fadado ao insucesso.

O Nordeste entrou na vanguarda da exportação de carne para a China. O que isso representa?

Muito. A China é o maior mercado consumidor de produtos brasileiros, e no que diz respeito à proteína animal não é diferente. E a China remunera muito bem. O ministério faz a vistoria, habilita e encaminha a lista para o governo chinês. Habilitamos novas plantas frigoríficas, levamos uma lista com 32 plantas e entregamos na mão da ministra da Agricultura da China. Há um mês, eles estiveram aqui, visitaram seis estados em sete dias e avaliaram 17 dessas plantas frigoríficas. Na semana seguinte, anunciaram a habilitação da Masterboi, em Canhotinho, e de mais três plantas. Foi uma grande vitória. Fui a Canhotinho para o primeiro embarque de um contêiner com carne nordestina para o mercado chinês. Como pernambucano, fiquei muito feliz de ver Canhotinho habilitada, porque isso muda a realidade da região. E o presidente Lula, que é nordestino, de Caetés, ao lado de Canhotinho, também ficou muito feliz. A grande vitória foi regionalizar esse aproveitamento da nossa carne.

Sempre se questiona a falta de infraestrutura, logística e desenvolvimento tecnológico no Nordeste. Pernambuco está preparado para ser um polo exportador?

Essa questão de logística e da infraestrutura a gente tenta avançar. É um problema do Brasil. Já exportamos frutas do Vale do São Francisco, recentemente ovos em São Bento do Una, e agora carne em Canhotinho. Pernambuco tem avançado nesse movimento de exportação, e tem um fator importante que é o Porto de Suape. A exportação de ovos se deu por ali. Pernambuco está cada vez mais competitivo e avança, como avançam todos os estados com a melhoria da sua infraestrutura logística, que é importante para baixar o custo. Temos uma boa competição com o Porto de Pecém, que é um polo exportador daquela região. O Ceará avançou muito, sobretudo na carcinicultura (criação de camarões em cativeiro), e me impressiona que eles avançaram em áreas semiáridas. O Ceará interiorizou aquela produção e tem tido resultados extraordinários, mudando o perfil da região.

Houve alguns problemas com a China, quanto à cota de exportação, e com a União Europeia, que parou de comprar carne brasileira em setembro. É possível reverter isso?

É possível sim, estamos trabalhando intensamente para que ocorra. Há cerca de um mês, a União Europeia veio fazer auditoria no que diz respeito a aves e mel, que estavam proibidos e já foram liberados. Retomamos com regularidade o fornecimento de aves para o mercado europeu. Existe uma pendência com relação à carne bovina e estamos trabalhando. O mercado internacional é cada vez mais exigente, mas o agronegócio brasileiro é extremamente competitivo, reage rápido e não tenho dúvidas de que rapidamente superaremos a questão da União Europeia. Quanto à China, exportamos como nunca há um ano. Em agosto, o Brasil já havia cumprido a cota que seria até dezembro. Temos avançado muito, e tenho muita convicção, até pela necessidade que eles têm da nossa carne, que as cotas serão revistas. Diria que esse desafio é permanente, mas o que nos deixa felizes é que, há 30 dias, anunciamos o 700º mercado aberto desde o início do governo Lula. No governo anterior foram 244. Então nós mais que triplicamos os mercados que foram abertos aos produtos brasileiros de forma geral.

Ainda existem resquícios do tarifaço dos Estados Unidos?

Diria que o pior momento do tarifaço foi vencido há algum tempo, com muita competência. Há de se destacar o papel central do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), em cima da experiência de quem foi quatro vezes governador de São Paulo. E a determinação do presidente Lula, que dizia que por maiores que sejam as injustiças desse tarifaço, não podemos sair da mesa. A ordem era sentar na mesa e negociar. O tarifaço não tinha sentido, porque o Brasil consome mais do que vende aos Estados Unidos, então a balança comercial não justificava. E isso não foi apenas com o Brasil, houve um volume grande de produtos sobretaxados mundialmente.

Quais têm sido as providências tomadas pelo governo para superar as restrições?

Queria lembrar que depois de 100 anos com os Estados Unidos ocupando o posto de maior exportador de alimentos do mundo, esse ano o Brasil supera e passa a ser o maior produtor mundial de alimentos. Isso diz muito sobre a força que temos hoje. Nos quatro anos do governo anterior, o agro acumulou 3,5% de crescimento no PIB. Do governo Lula até aqui, são 26%, e até o final do ano a expectativa é de chegar a 29% do PIB. São números fantásticos. Eles têm concorrido de forma muito significativa para que tenhamos um crescimento de 3% a 3,5% no PIB geral do país. E você percebe a importância do agro do ponto de vista econômico para a balança comercial do Brasil.

O presidente Lula foi criterioso na composição do ministério. Os partidos do centrão são sempre questionados sobre fidelidade ao governo nas votações. Acredita que, no próximo mandato, o PSD continuará com três pastas?

Se for olhar os indicativos de votação do terceiro governo do presidente Lula, o PSD é quem tem o maior índice de apoio na Câmara dos Deputados. O PSD se comportou com muita lealdade. Acho que isso vai seguir acontecendo. Mas hoje todos os partidos de centro têm uma divisão, que espelha a divisão nacional. É evidente que em algumas votações, dos nossos 43 deputados eleitos, o governo vai ter apoio de 30 deles. Mas sobre essas críticas, é importante saber de onde vêm. Porque o partido mais infiel do centrão bota 20 votos. Isso dá duas vezes a votação de partidos alinhados ideologicamente ao governo, como o PCdoB ou o PSB. Então o presidente Lula tem que fazer uma construção. E sabemos que, mesmo nos momentos mais difíceis, nas votações da pauta econômica e outras áreas ele contou com apoio da nossa bancada.

Nos próximos dias, o presidente Lula irá para o exterior. Seria importante anunciar a futura equipe econômica antes dessa viagem?

Ele não pode errar na escolha nem ter pressa. No campo do ideal, quanto mais rápido fizesse essa escolha, daria mais tranquilidade ao mercado e maior possibilidade de uma transição mais consistente. Mas entre querer e poder, há uma distância, e a gente aprende que o ideal é diferente do possível. Eu sei que o presidente Lula não vai errar.

Fala-se no governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), e no vice Geraldo Alckmin para o Ministério da Fazenda. Tem algum palpite?

São dois grandes nomes, com currículos e perfis diferentes, mas ambos têm o que é fundamental. Veja, o ministro da Fazenda é o presidente, então precisa ser alguém que tenha absoluta confiança e trânsito com o presidente da República, sobretudo com o presidente Lula, que costuma participar das decisões. São dois grandes nomes, e pode até não ser nenhum deles. Mas acredito que o Brasil estaria muito bem servido por eles.

A governadora Raquel Lyra acertou em não tomar posição no segundo turno? O presidente Lula ficou magoado por isso?

Raquel tem CPF próprio, é uma governadora vitoriosa, uma política competente. Não me lembro dela perder alguma coisa. Foi assim como prefeita de Caruaru por duas vezes, como deputada estadual, nos concursos que fez e na eleição para governadora. Ela agora foi emancipada, porque enfrentava o candidato mais difícil, um político jovem, competente, carismático, com DNA político, filho e bisneto de dois grandes políticos. Se tivesse que escolher o candidato mais duro de bater, seria João. E Raquel bateu, e bateu bem. A estratégia que ela adotou é muito pessoal, se assemelha ao que fez na sua primeira eleição e teve um resultado positivo. Pessoalmente entendo que ela tem uma relação com o presidente Lula, que nos dá o conforto de que Pernambuco e o Brasil seguirão juntos.

Mas político não tem que ter lado?

Essa eleição foi muito radicalizada. O presidente Lula não podia deixar de ter palanque em Pernambuco, e o PT estava na chapa de João. Houve um esforço, que quase deu certo, para que o presidente não estivesse em Pernambuco no primeiro turno. Se ele não fosse, o resultado poderia ter sido diferente, até maior. Mas no segundo turno Raquel fez uma opção. Não me cabe dizer se acertou ou se errou, me cabe respeitar a decisão dela e o resultado expressivo que ela obteve em Pernambuco.

Ela alçará voos nacionais, como o presidente Gilberto Kassab chegou a mencionar?

Pode ser. Acho que ele tem consciência do tamanho de Raquel, por tudo que tem ocorrido. Imagino que uma das preocupações dela agora seja nacionalizar mais a imagem que tem. Ela ficou muito em Pernambuco, mas agora com a máquina e novos desafios, vai se nacionalizar. Quando o Brasil conhecer Raquel, vai se encantar.

A decisão de ela não se alinhar ao presidente influencia na sua permanência no ministério?

Isso quem decide é o presidente Lula. Não houve nenhuma conversa em relação à permanência. É algo que entendo que o presidente fará no momento oportuno. É evidente que ele vai promover mudanças, o que é absolutamente natural que ocorra. Agricultura é uma pasta muito cobiçada, por isso, me sinto extremamente lisonjeado por ter merecido confiança do presidente Lula em dois ministérios. É uma distinção e uma gratidão que terei sempre e que vou colocar com orgulho no currículo, ser ministro do único presidente eleito quatro vezes pelo voto no Brasil, com uma biografia singular. Quem decide sobre ministro é o presidente. No momento oportuno ele fará suas escolhas e as divulgará. Se isso implicar em encerrar minha relação no ministério, digo que vou ter pelo resto da vida uma enorme gratidão e orgulho pelo que construímos no agro sob o comando do presidente Lula.

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