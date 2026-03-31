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AGRICULTURA

André de Paula deixará Pesca e será o novo ministro da Agricultura e Pecuária

André ficará no lugar de seu correligionário Carlos Fávaro (PSD-MT)

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O ex-deputado federal e atual ministro da Pesca, André de Paula (PSD-PE), assumirá o Ministério da Agricultura na quarta-feira, 1&ordm; de abrilO ex-deputado federal e atual ministro da Pesca, André de Paula (PSD-PE), assumirá o Ministério da Agricultura na quarta-feira, 1º de abril - Foto: Paulo Sérgio/Agência Câmara

O ex-deputado federal e atual ministro da Pesca, André de Paula (PSD-PE), assumirá o Ministério da Agricultura na quarta-feira, 1º de abril, conforme a pasta informou nesta terça-feira, 31.

André ficará no lugar de seu correligionário Carlos Fávaro (PSD-MT), que deixará o cargo para ser candidato ao Senado por Mato Grosso.

O ministro da Pesca seria candidato a deputado federal neste ano, mas decidiu migrar para o novo posto para manter a Agricultura no comando do PSD.

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A cerimônia de posse de André de Paula será na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), às 15 horas, da quarta-feira.

A atual secretária-executiva do Ministério da Pesca, Rivetla Edipo Araújo Cruz, assumirá o lugar de André de Paula na pasta responsável pelas políticas envolvendo a pesca.


 

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