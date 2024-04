Daniel Coelho vai ao 2º turno por histórico com Recife e apoio de Raquel, diz André de Paula

A- A+

Em entrevista à Folha, o ministro da Pesca e presidente estadual do PSD, afirmou que Daniel Coelho, recentemente filiado ao partido, tem amplas chances de ir ao segundo turno com João Campos, não apenas pelo seu histórico de lutas e prestação de serviços ao Recife, mas sobretudo pelas forças que estarão no seu palanque, especialmente a governadora Raquel Lyra (PSDB).

“Seria até um desrespeito com a liberdade, com a independência do eleitor do Recife, que é uma marca registrada da nossa cidade, dizer que em alguma eleição, que sequer começou o debate, já está ganha por João Campos (PSB). Nós definimos um adversário, que é o Daniel Coelho, e essa será uma eleição de dois turnos”, comenta André de Paula.

Com a entrada de Daniel Coelho, segundo André de Paula, será possível fazer uma oposição a partir de agora, através de um bom debate das ideias e do que ocorreu no Recife nesses últimos anos.

“Até então, o prefeito João Campos, sem fazer aqui nenhum juízo de valor da sua gestão, teve oposição, eu nunca vi nada parecido. Você não tem um contraponto, você não tem alguém que mostre aquilo que não funciona hoje no Recife. Mas isso vai acontecer agora, com o ingresso de Daniel ao nosso partido, pois é a natureza do debate, e aí nós vamos ver o povo do Recife se manifestar”, afirma André.

Além do primeiro candidato próprio na capital pernambucana desde a criação do PSD, há 11 anos, André de Paula projeta, dentro do quadro de pluripartidarismo em que a sigla se encontra atualmente, vinculada diretamente ao PSDB, partido da governadora Raquel Lyra, eleger entre 20 e 30 prefeitos no Estado.

“O apoio de Raquel Lyra, eu não tenho dúvida nenhuma, que terá um peso importante para se alcançar essa projeção. Acho que, aos poucos, ela vai dando visibilidade às ações que o Governo dela faz, pois não são poucas. Ela tem um time que acredita nesse projeto de mudança para Pernambuco e ela será, como qualquer governador é, mas ela em especial, porque é do perfil dela ser uma pessoa combativa e de ir para a luta, ir para o enfrentamento, sem dúvida nenhuma, um polo nessa próxima eleição”, finaliza André de Paula.

