André de Paula no podcast "Direto de Brasília" da próxima terça-feira (23)

O ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, é o convidado do meu podcast em parceria com a Folha de Pernambuco, o "Direto de Brasília", da próxima terça-feira (23). Ele vai analisar os efeitos da nova tarifa americana de 50% sobre produtos brasileiros, em especial o pescado, e como o setor tem reagido. Exportadores relatam que a competitividade caiu de forma drástica, com perdas estimadas de até 40% do faturamento.

Advogado formado pela UFPE e pernambucano do Recife, André de Paula soma mais de 40 anos de vida pública. Foi vereador, deputado estadual, deputado federal por seis mandatos e, desde 2023, ocupa o comando do Ministério da Pesca e Aquicultura no governo Lula.

Além das consequências imediatas do tarifaço, o ministro deve abordar no programa a perda de competitividade do setor, as alternativas de abertura de novos mercados e as medidas que a pasta vem articulando para reduzir os prejuízos às exportações brasileiras.

O podcast "Direto de Brasília" vai ao ar das 18h às 19h com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu blog, incluindo também cerca de 165 emissoras de rádio no Nordeste.

Retransmitem o programa a Gazeta News, do Grupo Collor, em Alagoas, a Rede Mais Rádios, com 25 emissoras, na Paraíba, e a Mais-TV, do mesmo grupo, sob o comando do jornalista Heron Cid. Ainda a Rede ANC, do Ceará, formada por mais de 50 emissoras naquele estado, além da LW TV, de Arcoverde.

Os parceiros neste projeto são o Grupo Ferreira, de Santa Cruz do Capibaribe, a Autoviação Progresso, o Grupo Antonio Ferreira Souza, a Água Santa Joana, a Faculdade Vale do Pajeú, o grupo Grau Técnico e o Berlitz Idiomas.

