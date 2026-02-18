André Mendonça afirma que lucros de sua empresa vão para dízimo de igreja

A- A+

O ministro André Mendonça afirmou que os lucros e dividendos de sua empresa, o Instituto Inter, que oferta cursos jurídicos, são destinados para o custeamento de obras sociais e para o dízimo da igreja. O comentário foi feito durante uma das pregações dele compartilhadas no Instagram no início deste mês. Além de ser integrante do Supremo Tribunal Federal, ele também é pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo.

— Eu, a minha esposa, sob as bênçãos dos meus filhos, decidimos que a nossa parte do Instituto Iter será para a consagração de um altar a Deus. Tudo o que vier, possivelmente, a dar de lucro e resultado, eu vou separar 10% para o dízimo e os 90% restantes serão investidos em obras sociais e educação – disse no vídeo. — Qualquer participação de lucro e resultado será o meu altar diante de Deus, e como testemunho perante a sociedade de que um servo de Deus abre mão de tesouros na Terra para juntar tesouros no céu.

Dentro do Supremo, o ministro assumiu na semana passada a relatoria da investigação do Banco Master, acusado de fraudes financeiras, após a saída do ministro Dias Toffoli. Antes de deixar o caso, o magistrado teve uma série de decisões questionadas — incluindo pedidos de suspeição e críticas de integrantes dos meios jurídico e político — e teve expostas suas relações com pessoas próximas ao principal alvo, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

O ministro Alexandre de Moraes também foi criticado, após a revelação de que a empresa da mulher dele, a advogada Viviane Barci, tinha firmado um contrato de R$ 129 milhões para defender o Master. Além disso, o magistrado participou de um encontro de especialistas do meio jurídico financiado pelo banco em Nova Iorque em 2022.

Em resposta, o presidente da Corte, o ministro Edson Fachin, trabalha para a elaboração de um código de conduta para os tribunais superiores. Como mostrou o Globo, embora haja concordância quanto à importância de transparência em temas como palestras e atividades externas, parte da Corte avalia que o debate vem sendo conduzido de forma inadequada: sob pressão da opinião pública e com participação externa.

A ideia de estabelecer regras mais claras sobre palestras — incluindo informações sobre local, convite, patrocínio e eventual remuneração — é vista por alguns ministros como um tema legítimo para reflexão interna. Ainda assim, há incômodo com o desenho geral da proposta e, sobretudo, com a forma como ela vem sendo colocada em discussão.

