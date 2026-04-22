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Justiça

André Mendonça autoriza ida de Vorcaro a hospital para fazer exames médicos

O ex-presidente do Banco Master, que está preso na capital federal por suspeita de fraudes na gestão da instituição financeira, teria relatado mal-estar na terça-feira

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Imagens mostram Daniel Vorcaro após ser presoImagens mostram Daniel Vorcaro após ser preso - Foto: Polícia Civil/Reprodução

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, autorizou nesta quarta-feira (22) a ida do banqueiro Daniel Vorcaro a um hospital para fazer exames médicos. A decisão que está sob sigilo foi confirmada pelo Estadão.

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O ex-presidente do Banco Master, que está preso na capital federal por suspeita de fraudes na gestão da instituição financeira, teria relatado mal-estar na terça-feira, segundo o portal g1.
 

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