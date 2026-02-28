A- A+

STF André Mendonça decide que cunhado de Vorcaro não é obrigado a ir à CPI do Crime Organizado Ministro do Supremo acolheu pedido da defesa de Fabiano Zettel

O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, afastou a obrigatoriedade de Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, a comparecer à CPI do Crime Organizado.



Homem de confiança de Vorcaro, Zettel é casado com a irmã do banqueiro e um dos investigados no inquérito que apura fraudes financeiras supostamente cometidas pelo Master.





Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro // Reprodução / Youtube

"Ante o exposto, estando patente a objeção da defesa do requerente Fabiano Campos Zettel, defiro o pleito formulado na Petição, para afastar a obrigatoriedade de comparecimento, transmudando-a em facultatividade, deixando a cargo do requerente a decisão de comparecer, ou não, à “CPI do Crime Organizado”, diz o despacho de Mendonça, assinado nesta sexta-feira.





Na última quarta-feira, Zettel foi convocado a ir à CPI do Senado na condição de testemunha - o que tornava obrigatória a sua ida. O ministro do Supremo acolheu um pedido da defesa ao entender que, na verdade, ele foi chamado à comissão como investigado e, por isso, teria o direito de não se autoincriminar e produzir provas contra ele mesmo. Desta forma, o comparecimento de Zettel à comissão passou a ser facultativo.

"Desde então, há jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o direito de um investigado à não autoincriminação abrange a faculdade de comparecer ou não ao ato, entendendo, (...) que inexiste obrigatoriedade ou sanção pelo não comparecimento", escreveu o ministro.

