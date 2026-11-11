André Mendonça deve prorrogar investigações sobre Lulinha após pedido da PF
Ministro do STF deve autorizar continuidade das apurações sobre suspeitas de tráfico de influência envolvendo filho do presidente Lula
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), deve prorrogar as investigações sobre suspeitas de tráfico de influência envolvendo Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O magistrado sinalizou a interlocutores que a tendência é autorizar a continuidade das apurações, atendendo a um pedido apresentado pela Polícia Federal (PF) em outubro.
A decisão ainda não foi formalizada, mas a expectativa, segundo o jornal O Globo apurou, é que Mendonça conceda mais prazo aos investigadores para concluir diligências que permanecem em andamento.
A sinalização ocorre depois que o presidente do STF, Edson Fachin, devolveu a Mendonça, no fim de outubro, a condução das investigações relacionadas às fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os procedimentos estavam sob os cuidados da presidência da Corte desde setembro, em meio a uma crise interna no tribunal. Fachin, no entanto, manteve sob sua responsabilidade os processos relacionados ao Banco Master.
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As investigações envolvendo Lulinha tiveram origem em elementos identificados pela PF durante a Operação Sem Desconto, que apura um esquema de descontos associativos fraudulentos em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS.
Em outubro, os investigadores pediram mais prazo para aprofundar a análise de vínculos societários, movimentações bancárias, agendas em órgãos públicos e viagens realizadas por Lulinha, pela empresária Roberta Luchsinger e por outros investigados.
A PF justificou a solicitação afirmando que havia diligências ainda pendentes de conclusão. Entre as linhas de investigação estão suspeitas de que o filho do presidente teria utilizado sua influência para facilitar negócios privados com órgãos do governo federal.
Uma das frentes apura uma possível atuação de Lulinha para favorecer negociações envolvendo medicamentos à base de canabidiol junto ao Ministério da Saúde. Outra investiga suspeitas relacionadas a contratos e interesses empresariais na Dataprev, empresa pública responsável pelo processamento de dados da Previdência Social.