A- A+

SUPREMO André Mendonça deve prorrogar investigações sobre Lulinha após pedido da PF Ministro do STF deve autorizar continuidade das apurações sobre suspeitas de tráfico de influência envolvendo filho do presidente Lula

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), deve prorrogar as investigações sobre suspeitas de tráfico de influência envolvendo Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O magistrado sinalizou a interlocutores que a tendência é autorizar a continuidade das apurações, atendendo a um pedido apresentado pela Polícia Federal (PF) em outubro.

A decisão ainda não foi formalizada, mas a expectativa, segundo o jornal O Globo apurou, é que Mendonça conceda mais prazo aos investigadores para concluir diligências que permanecem em andamento.

A sinalização ocorre depois que o presidente do STF, Edson Fachin, devolveu a Mendonça, no fim de outubro, a condução das investigações relacionadas às fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os procedimentos estavam sob os cuidados da presidência da Corte desde setembro, em meio a uma crise interna no tribunal. Fachin, no entanto, manteve sob sua responsabilidade os processos relacionados ao Banco Master.

As investigações envolvendo Lulinha tiveram origem em elementos identificados pela PF durante a Operação Sem Desconto, que apura um esquema de descontos associativos fraudulentos em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS.

Em outubro, os investigadores pediram mais prazo para aprofundar a análise de vínculos societários, movimentações bancárias, agendas em órgãos públicos e viagens realizadas por Lulinha, pela empresária Roberta Luchsinger e por outros investigados.

A PF justificou a solicitação afirmando que havia diligências ainda pendentes de conclusão. Entre as linhas de investigação estão suspeitas de que o filho do presidente teria utilizado sua influência para facilitar negócios privados com órgãos do governo federal.

Uma das frentes apura uma possível atuação de Lulinha para favorecer negociações envolvendo medicamentos à base de canabidiol junto ao Ministério da Saúde. Outra investiga suspeitas relacionadas a contratos e interesses empresariais na Dataprev, empresa pública responsável pelo processamento de dados da Previdência Social.

Veja também