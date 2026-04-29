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André Mendonça diz que Brasil perdeu oportunidade de ter 'grande ministro do STF'

Pela primeira vez em 132 anos, o Senado rejeitou a indicação presidencial para uma cadeira no STF

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O ministro André Mendonça, do STF O ministro André Mendonça, do STF  - Foto: Luiz Silveira/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça lamentou pelo X a rejeição do nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, à cadeira vaga na Corte. Segundo Mendonça, o Brasil perdeu a oportunidade de ter "um grande ministro" e que Messias preenche os requisitos constitucionais para compor o tribunal.

"Messias é um homem de caráter, íntegro e que preenche os requisitos constitucionais para ser Ministro do STF. Amigo verdadeiro não está presente nas festas; está presente nos momentos difíceis. Messias, saia dessa batalha de cabeça erguida Você combateu o bom combate!", afirmou.

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Mendonça, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2021, apoiou publicamente a indicação de Messias para a Corte. Os dois são evangélicos.

Pela primeira vez em 132 anos, o Senado rejeitou a indicação presidencial para uma cadeira no STF. A última vez que isso ocorreu foi em 1894, durante o governo ditatorial de Floriano Peixoto. Messias foi rejeitado por 42 votos contrários e 34 favoráveis.
 

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