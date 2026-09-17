A- A+

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL André Mendonça diz ter sido alvo de 'tentativas de intimidação' após levar adiante relatório da PF Em manifestação enviada a jornalistas, Mendonça disse ainda ter sido advertido, de maneira "implícita e explícita", de que haveria ataques contra ele e pessoas próximas

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta quinta-feira que tem sido alvo de “represálias” e “tentativas de intimidação” desde que decidiu levar adiante informações recebidas da Polícia Federal no âmbito das investigações envolvendo o Banco Master.

Em manifestação enviada a jornalistas, Mendonça disse ainda ter sido advertido, de maneira “implícita e explícita”, de que haveria ataques contra ele e pessoas próximas.

"Quando decidi levar adiante as informações que recebi da Polícia Federal, sabia que viriam represálias. Fui advertido, de forma implícita e explícita, de que viriam ataques à minha pessoa e a pessoas próximas a mim", afirma Mendonça na mensagem.

A manifestação ocorre em meio à escalada da crise interna no Supremo provocada pelos desdobramentos das investigações do Master. Mendonça passou a enfrentar questionamentos de colegas sobre a condução dos casos sob sua relatoria, enquanto decisões e procedimentos adotados por ele passaram a ser submetidos à análise do plenário da Corte.

"Conforme ensina Schopenhauer, dentre os estratagemas para se tentar vencer um debate sem ter razão estão os ataques pessoais contra quem se diverge, fazendo-o de forma injusta, ofensiva e insultante", diz o ministro.

Veja também