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OPERAÇÃO INDÉBITO André Mendonça manda por tornozeleira em deputada do PL em nova operação que apura fraudes no INSS Policiais federais e auditores da CGU cumprem 19 mandados de busca e apreensão, dois mandados de prisão e outras medidas cautelares diversas

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (17) a Operação Indébito, desdobramento da Operação Sem Desconto, que investiga um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em milhares de aposentadorias e pensões. A deputada federal Gorete Pereira (PL-CE) é um dos alvos.

A reportagem pediu manifestação da deputada. O espaço está aberto.

Policiais federais e auditores da Controladoria-Geral da União (CGU) cumprem 19 mandados de busca e apreensão, dois mandados de prisão e outras medidas cautelares diversas, no Ceará e no Distrito Federal.

A nova frente da investigação quer esclarecer a prática de diversos crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário e atos de ocultação e dilapidação patrimonial.

Os mandados judiciais foram expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, relator da Sem Desconto na Corte.

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