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eleições 2026

André Mendonça, ministro do STF e vice-presidente do TSE, vota em Brasília

"Hoje é um dia importante pro país um dia, onde o povo é o protagonista e ele deve ser o grande vencedor", disse ele

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Ministro André Mendonça votou em BrasíliaMinistro André Mendonça votou em Brasília - Foto: Carlos Moura/SCO/STF

O vice-presidente do TSE e ministro do STF, André Mendonça, votou há pouco em Brasília.

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"Hoje é um dia importante pro país um dia, onde o povo é o protagonista e ele deve ser o grande vencedor. Então, um dia de festa do povo pra democracia e a nossa expectativa é que o povo, com responsabilidades, escolha na sua própria visão, dentro da sua própria perspectiva e realidade quem é o melhor candidato pra governar o seu Estado, a legislar no seu estado, para legislar no nosso país e para governar o nosso país. O povo ao final é o grande vencedor desse dia e o grande protagonista", disse o ministro.
 

 

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