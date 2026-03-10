A- A+

SUPREMO André Mendonça rejeita pedido de Rebeca Ramagem contra bloqueio de contas no STF Ministro afirma que mandado de segurança não pode ser usado para contestar decisão judicial de colega da Corte, no caso medida determinada por Alexandre de Moraes

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou seguimento a um mandado de segurança apresentado pela procuradora de Roraima Rebeca Ramagem, casada com o ex-deputado federal Alexandre Ramagem, que buscava suspender o bloqueio de suas contas bancárias determinado pelo ministro Alexandre de Moraes.

Na decisão, Mendonça afirmou que o tipo de ação escolhido pela defesa não pode ser utilizado para questionar decisões de natureza jurisdicional tomadas por ministros da própria Corte. Segundo ele, nesses casos, a contestação deve ocorrer por meio dos recursos previstos dentro do próprio processo.

“Aplica-se, ao caso, a jurisprudência consagrada por este Supremo Tribunal Federal, no sentido do não cabimento do mandado de segurança como substitutivo recursal”, escreveu o ministro.

O pedido foi apresentado por Rebeca no fim do ano passado, após ela afirmar ter sido surpreendida com o bloqueio de todas as suas contas bancárias, inclusive a destinada ao recebimento de salário como procuradora do estado de Roraima. A defesa alegou que não houve notificação prévia da medida e que ela não teve acesso aos autos do processo que teria determinado a restrição financeira.

No mandado de segurança, os advogados sustentaram que o bloqueio teria sido decidido no âmbito de uma petição sob relatoria de Moraes e argumentaram que a medida violaria o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Também pediram o desbloqueio imediato das contas, alegando que a restrição comprometeria o sustento da procuradora e de suas duas filhas menores.

Ao analisar o caso, Mendonça destacou que o ato contestado possui natureza jurisdicional, pois foi proferido por um ministro do STF no âmbito de processo penal. De acordo com ele, o Regimento Interno da Corte prevê a possibilidade de agravo regimental contra decisões de relatores, o que torna inadequado o uso do mandado de segurança como forma de contestação.

Segundo o ministro, a jurisprudência do STF é pacífica ao considerar inadmissível o uso dessa via processual contra atos judiciais de ministros ou de órgãos colegiados do tribunal.

O marido de Rebeca, o ex-deputado federal Alexandre Ramagem, foi condenado a 16 anos de prisão por participação na tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Ele deixou o Brasil em setembro do ano passado e está nos Estados Unidos.

A procuradora também está no país desde novembro. Em declarações recentes, ela afirmou ser alvo de “perseguição política” após ter sido intimada pelo governo de Roraima a retomar o trabalho presencial, apesar de atuar em regime de teletrabalho há anos.

Além da disputa administrativa com o estado, Rebeca tenta reverter no STF o bloqueio de suas contas bancárias, medida que, segundo sua defesa, a impediu de receber salário e teria causado dificuldades financeiras para a família.

