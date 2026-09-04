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INVESTIGAÇÃO André Valadão confirma que aproximou Nikolas de Vorcaro, mas nega envolvimento com Banco Master Pastor afirmou que mantém relação pessoal com banqueiro há mais de 30 anos, mas que desconhecia irregularidades atribuídas à instituição financeira

O pastor André Valadão se manifestou após o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmar que recebeu dele o contato de Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master. Em vídeo publicado no Instagram na noite desta quinta-feira, ele admitiu ter feito a ponte entre eles, mas negou qualquer envolvimento com os negócios do banco ou com eventuais irregularidades.

— Quero deixar claro que minha participação nesse episódio se limitou a aproximar duas pessoas que eu conhecia, sugerindo que conversassem diretamente para esclarecer a situação. Não tive qualquer envolvimento com os negócios ou atividades do Banco Master, não tinha conhecimento das irregularidades posteriormente atribuídas ao banco e jamais participei de qualquer prática ilícita — disse Valadão.

A manifestação do pastor ocorre após Nikolas admitir que trocou mensagens com Vorcaro. Segundo o deputado, o pastor o procurou para informar que o banqueiro não havia gostado de uma publicação na qual ele criticava um evento patrocinado pelo Banco Master. Valadão, então, teria enviado o contato de Vorcaro para que os dois conversassem diretamente.





— Caso venham a público outras conversas minhas com Daniel Vorcaro, elas devem ser compreendidas dentro de uma relação pessoal de mais de 30 anos de conhecimento e convivência, e não como qualquer tipo de participação, interesse ou envolvimento meu em seus negócios, muito menos em eventuais irregularidades. Reafirmo meu compromisso com a verdade e com a transparência, e não aceitarei que conversas decorrentes de uma relação pessoal sejam retiradas de contexto ou distorcidas para me atribuir condutas que nunca pratiquei — publicou.

Nikolas confirma áudio com Vorcaro

Nesta quinta-feira, o portal ICL Notícias divulgou um áudio em que Nikolas pede a Vorcaro que ajude um aliado em uma negociação envolvendo um ativo minerário. Após a repercussão, o parlamentar publicou um vídeo admitindo ter mantido contatos com o banqueiro, mas negou ter recebido dinheiro ou firmado contratos.

Na publicação, Nikolas também afirmou que nunca se encontrou pessoalmente com Vorcaro e contestou a informação de que teria chamado o empresário de "lindão" em um dos áudios divulgados pelo portal ICL.

O deputado também confirmou que utilizou aeronaves disponibilizadas pelo banqueiro durante o segundo turno das eleições de 2022, quando participou de atos em apoio à campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo Nikolas, ele não sabia quem era o proprietário dos aviões e, naquela época, não havia indícios de irregularidades envolvendo Vorcaro.

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