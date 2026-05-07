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Literatura Andrea Nunes lança livro de suspense sobre violência de gênero e juventude no Recife Presunção de Inocência foi apresentado em evento com bate-papo ao lado da escritora Cida Pedrosa e propõe reflexão sobre feminicídio, empatia e relações abusivas entre jovens

Com uma narrativa de suspense ambientada na universidade, a procuradora de Justiça e escritora Andrea Nunes lançou, nesta quinta-feira (7), o livro Presunção de Inocência.

A obra aborda temas como feminicídio, violência de gênero e os impactos da violência entre jovens, utilizando uma trama policial para estimular reflexões sobre empatia e conscientização. O lançamento aconteceu na Livraria Jaqueira do Paço Alfândega, no Recife, e contou com sessão de autógrafos e apresentação da obra coma escritora Cida Pedrosa.

O diretor-executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi, prestigiou o evento representando o presidente do Grupo EQM e fundador do jornal, Eduardo de Queiroz Monteiro.

Segundo Andrea Nunes, a proposta do livro surgiu também da vontade de ampliar o espaço da literatura de suspense no Brasil. “Percebo que ainda existe uma exploração muito pequena da literatura de suspense no país. Temos cenários maravilhosos, uma tensão contemporânea muito própria e personagens riquíssimos. Tudo isso contribui para que tivéssemos uma diversidade maior dentro do gênero”, afirmou.

A autora destacou que Presunção de Inocência marca sua estreia no suspense juvenil. Ambientada em uma faculdade de Direito, a narrativa acompanha uma sequência de crimes envolvendo estudantes e utiliza o enredo policial para provocar debates sobre violência contra a mulher e relações abusivas entre os jovens.

“A literatura tem o poder de despertar empatia. Quando o leitor mergulha em uma história envolvente, ele sente a dor do outro e passa a refletir sobre situações que muitas vezes estão presentes na sala de aula, na rua ou até dentro de casa”, explicou a escritora. Ainda de acordo com ela, o livro também apresenta informações sobre redes de apoio e instrumentos jurídicos voltados à proteção das mulheres vítimas de violência.

Análise

A escritora Cida Pedrosa, que participou do bate-papo durante o lançamento, frisou a importância da obra tanto pela temática quanto pela escolha do gênero literário. “A literatura de suspense é pouco escrita no Brasil e muito menos por mulheres, embora existam grandes referências mundiais, como Agatha Christie”, afirmou.

Cida também destacou a construção narrativa da obra, marcada por capítulos curtos e ritmo acelerado. “O livro é escrito com capítulos muito pequenos, o que dá uma velocidade cinematográfica. Você consegue ler imaginando cenas de um filme. Andrea tem uma literatura muito visual, muito cinematográfica”, analisou.

Para a escritora, além do suspense principal, a obra também se destaca pela construção emocional dos personagens. “Ela constrói um grande drama de fundo, mas também cria pequenos dramas pessoais que vão sendo revelados ao longo da narrativa. Isso mantém o leitor envolvido o tempo inteiro”, completou.

Antes de chegar ao Recife, a obra foi lançada nacionalmente durante a Bienal da Bahia e também teve apresentação na Academia Paraibana de Letras. Agora, o livro será distribuído em livrarias e plataformas digitais.



Além de Presunção de Inocência, Andrea Nunes também é autora dos romances policiais Corpos Hackeados, que teve os direitos de adaptação vendidos para o cinema, Jogo de Cena, vencedor do prêmio ABERST de melhor narrativa longa de suspense, e A Corte Infiltrada, vencedor do prêmio Bunkyo de Literatura.

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