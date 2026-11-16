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POLÍCIA FEDERAL Andrei diz que há tentativa de "minar credibilidade" da PF após eleição e nega racha em meio à crise Fala ocorre em um momento em que o Congresso Nacional cobra explicações de Andrei sobre a o afastamento de dois delegados que atuam no caso Master

O diretor-geral da Polícia Federal Andrei Rodrigues afirmou nesta segunda-feira que não há perda de autonomia nem racha interno dentro da corporação e que "vozes isoladas" tentam minar a credibilidade instituição. Andrei fez o discurso no evento que comemorou o dia do policial federal, ocorrido no auditório da instituição.

— Credibilidade que muitos tentam minar pelos interesses mais vis e escusos possíveis, mais ainda num momento pós eleitoral e de um novo ciclo que se avizinha. Não há crise, racha interno e muitos menos perda de autonomia na Polícia Federal — discursou o diretor.

A fala ocorreu em um momento em que o Congresso Nacional cobra explicações de Andrei sobre a o afastamento de dois delegados que atuam no caso Master e assinaram relatórios sobre o envolvimento de ministros do Supremo Tribunal Federal com o banqueiro Daniel Vorcaro. Andrei deve ser ouvido sobre o episódio na Comissão de Constituição e Justiça no Senado nesta quarta-feira.

— Somos mais de 16 mil servidores em mais de 100 unidades trabalhando por um meio comum. Vozes isoladas querem se achar maiores que a própria polícia federal. Não se pode conceber que vozes isoladas queiram se achar maiores que a própria Polícia Federal. É preciso entender definitivamente que a Polícia Federal só tem um lado, do trabalho sério, técnico e imparcial — acrescentou Andrei.

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