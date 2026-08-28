Andrei diz que PF não tem "viés político" e cumpre missão "sem proteger nem perseguir ninguém"

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O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou nesta sexta-feira que a Polícia Federal cumpriu a missão "sem proteger nem perseguir ninguém" e tem uma atuação "imparcial" e "sem viés político".



As declarações de Andrei foram dadas em um contexto de desgaste na relação dele com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, relator dos inquéritos sobre fraudes do INSS e do Banco Master. A manifestação também foi dada um dia depois do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dizer, em entrevista à TV Globo, que a PF "está vazando coisas" para a imprensa sobre o seu filho Fábio Luis Lula da Silva, o Lulinha.



— Hoje temos uma polícia que atua com autonomia, guiada pela Constituição federal e pelas leis, pela responsabilidade institucional e compromisso com a justiça e a sociedade brasileira. Tenho total tranquilidade em afirmar, sem rodeios, que nesta gestão trabalhamos com transparência e foco na missão institucional, sem proteger ou perseguir, com atuação vigorosa e intransigente no combate ao crime organizado — afirmou o diretor-geral da PF durante formatura de novos agentes da corporação, ocorrida na Academia Nacional da PF, em Brasília.

Na cerimônia, Andrei também ressaltou que a atuação "técnica" da PF a protege de ataques.

— Nunca se esqueçam que a atuação técnica, imparcial, livre de qualquer viés político, é o que nos permite defender nossa instituição de qualquer ataque, não importa de onde venha — completou ele.





As descobertas da PF no caso do INSS têm gerado notícias negativas para a campanha à reeleição de Lula e dado munição aos seus opositores no tema da corrupção. A partir do material obtido neste inquérito, a PF abriu três investigações que miram nas relações entre Lulinha e uma amiga lobista, que rodava os ministérios tentando fechar contratos públicos. Dois deles estão sob relatoria de André Mendonça e um sob os cuidados do ministro do STF Flávio Dino.



A corporação também está fazendo uma investigação sobre os gastos do filme Dark Horse, que conta a cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. O projeto entrou na mira dos investigadores porque foi financiado pelo banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, que está atualmente preso. Este caso, por sua vez, tem repercutido negativamente na campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL), que pediu valores milionários diretamente a Vorcaro antes de ele ser detido.

Nos últimos dias, o Lula pediu que Andrei faça um encontro com Mendonça para baixar a temperatura da crise entre o comando da corporação e o integrante da Corte. O presidente tem manifestado a aliados preocupação com nível de tensão institucional entre ambos e pediu que haja uma conversa entre eles para reduzir arestas. A informação foi confirmada pelo Globo com três interlocutores do presidente.



Auxiliares presidenciais veem possibilidade de o encontro ocorrer nos próximos dias. A agenda vem sendo construída e seria mediada pelo ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva.

Na cerimônia, Andrei agradeceu o apoio que tem recebido do governo federal nos últimos anos. O evento com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro da Justiça.

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