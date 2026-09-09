A- A+

Supremo Tribunal Federal Andrei recorreu a Dino dizendo que o seu afastamento poderia 'retardar' apuração sobre Dark Horse Diretor-geral da PF retomou o cargo por decisão do ministro do STF, que contrariou André Mendonça

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, recorreu ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, para retomar o cargo no âmbito do inquérito que apura se o dinheiro de emendas parlamentares foi utilizado para financiar o filme "Dark Horse", que conta a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro. Afastado do posto nesta terça-feira pelo ministro do STF André Mendonça, o delegado da PF também argumentou que a medida poderia ter impacto no processo eleitoral deste ano. Dino contrariou Mendonça e acatou ao pedido de Andrei nesta quarta-feira (9).

No pedido, Andrei disse que a medida poderia "interferir" na escolha da equipe responsável por investigar o longa-metragem, sobretudo neste momento em que a PF recebeu os arquivos do inquérito da Polícia Civil de São Paulo. As autoridades paulistas haviam recolhido documentos e aparelhos de pessoas responsáveis pela produção do filme, em junho.

"O seu afastamento do cargo de Diretor-Geral interfere na organização da equipe responsável pelas investigações, retarda o acesso ao material disponibilizado e compromete a atuação célere da instituição", escreveu Flávio Dino.

Andrei também afirmou que a sua retirada da diretoria-geral afeta o interesse público na "preservação da normalidade institucional e no regular funcionamento da PF", principalmente em um período de eleições. Referindo-se aos argumentos do policial federal, Dino escreveu que a decisão de Mendonça poderia produzir "danos irreparáveis" e "possui potencial para repercutir sobre as instituições democráticas e sobre investigações em curso".

Além de reintegrar Andrei, o despacho de Dino prevê o retorno do delegado Leandro Almada para o posto de diretor de Inteligência da corporação - ele também havia sido afastado do cargo ontem. A decisão que fica valendo é a de Dino, por ser posterior.

"Com o objetivo de impedir a produção de danos irrepáráveis a processos submetidos à minha relatoria, defiro a tutela provisória para determinar ao Exmo presidente da República, autoridade competente para nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, que assegure a imediata reintegração de Andrei Augusto Passos Rodrigues", escreveu o ministro do STF.

Recados a Mendonça

Segundo Dino, enquanto o plenário do STF não se manifestar sobre o afastamento de Andrei, investigações urgentes e com diligências em curso não podem ser interrompidas em razão de um "caos administrativo" imposto à PF pela decisão de Mendonça, com a demissão de sua diretoria.

"E, o que é pior, com a determinação de suspensão de atividades de inteligência da Polícia Federal do Brasil, como se houvesse um único Inquérito e um único julgador a envergar a toga do STF", completou Dino, em crítica a Mendonça.

O magistrado deu na decisão outros recados a Mendonça e afirmou que "divergências pessoais" de Mendonça com a Polícia Federal não podem "converter-se em fundamento para a prolação de decisão em causa própria, com o efeito de paralisar investigações e os trabalhos policiais"..

No despacho, o ministro ainda estabeleceu uma ordem preventiva, para que não sejam impostas a Andrei e a Almada novos afastamentos ou outras medidas com base em "atos praticados no regular exercício de suas atribuições funcionais, em cumprimento a determinações judiciais".

Segundo o ministro do STF, o chefe da PF se limitou a cumprir ordem expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Dino ainda criticou Mendonça, anotando que se o colega entendesse necessário o afastamento, ele não poderia ser decretado contra um servidor que cumpriu determinação judicial.

Na visão do ministro, a decisão de Mendonça impede o andamento de centenas de investigações, inclusive em casos sob a relatoria de Dino.

Veja também