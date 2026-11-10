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polícia federal Andrei Rodrigues pede desfiliação de associação de delegados da PF Internamente, diretor-geral ficou descontente com o que considerou como falta de apoio da associação a delegados atacados pela extrema direita

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, pediu a desfiliação da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal (ADPF), à qual estava associado há mais de 24 anos.

A entidade reúne cerca de 2,3 mil delegados da categoria entre ativos e aposentados. A informação indica que há hoje um racha interno dentro da Polícia Federal.

A notícia vem à tona no mesmo momento em que foram afastados dois delegados que atuavam na coordenação de inquéritos relacionados ao Banco Master.

Segundo a coluna da Malu Gaspar, os delegados Daniel Cola e Wedson Cajé deixaram os seus postos de chefia após um desentendimento com a cúpula da PF.

Eles participaram da confecção dos relatórios que citam mensagens do ex-dono do Master Daniel Vorcaro sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, Kassio Nunes Marques e Dias Toffoli.

Internamente, Andrei já vinha demonstrando descontentamento com a associação antes desse episódio. Interlocutores do diretor-geral disseram que viam a direção da ADPF dominada por um grupo de extrema-direita.

Entre os motivos de insatisfação estaria o fato da ADPF não ter se manifestado de forma contundente sobre o afastamento de Andrei, que foi determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, relator do caso Master na Corte, em setembro.

A decisão foi anulada, posteriormente, pelo presidente da Corte, Edson Fachin. E o diretor-geral se manteve no cargo.

Outra razão de discórdia seria a falta de manifestações repudiando ataques de parlamentares da direita contra delegados da corporação.

Por orientação da chefia da corporação, os relatórios sobre os ministros do Supremo estão sendo refeitos, desta vez sob o comando do delegado Victor Arruda, que preside a Coordenação de Inquéritos nos Tribunais Superiores, o Cinq, voltado para autoridades com prerrogativa de foro.

Essa coordenação subiu de nível e agora fica diretamente subordinada à Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção (Dicor). A nova previsão é de que os relatórios cheguem ao STF no final de novembro.

Antes, o Cinq estava subordinado à Coordenação-Geral de Repessão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro (CGRC), que era chefiada pelo delegado Daniel Cola. Ele deve ser deslocado para a superintendência da PF no Rio Grande do Sul, enquanto Cajé continua vinculado ao Dicor por presidir um dos doze inquéritos do Master.

Em nota, a assessoria da PF informou ontem que não se pronuncia sobre atos de gestão de pessoal de forma individualizada.

A corporação ressaltou, porém, que na ponta as equipes responsáveis pelos inquéritos das Operações do Compliance Zero (referentes ao Master) e da Sem Desconto (sobre fraudes no INSS) permanecem inalteradas.

"As designações e dispensas de funções de confiança do órgão (Funções Comissionadas Executivas - FCEs) são atos de gestão relacionados à organização interna da instituição, pautados por critérios de conveniência e oportunidade administrativa", diz o texto, que continua:

"As funções de chefia e coordenação exercidas na Polícia Federal não se confundem com as atividades finalísticas de condução de investigações e não implicam em qualquer alteração nas equipes responsáveis pelos inquéritos em andamento na Diretoria de Combate ao Crime Organizado e Facções Criminosas, inclusive aqueles relacionados às Operações Compliance Zero e Sem Desconto".

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