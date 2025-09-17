Qua, 17 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta17/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
câmara dos deputados

Anistia a golpistas: líder governista acredita ter votos para derrubar urgência na Câmara

Mesmo que seja aprovada pelos deputados, a anistia deverá ser mantida na gaveta pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre

Reportar Erro
Líder governista acredita ter votos para derrubar urgência na CâmaraLíder governista acredita ter votos para derrubar urgência na Câmara - Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O líder da oposição na Câmara, Luciano Zucco, afirmou nesta terça-feira, 16, que há um acordo com o presidente da Casa, Hugo Motta, para que o requerimento de urgência do projeto de lei que prevê anistia para envolvidos em atos golpistas seja votado nesta quarta-feira, 17, no plenário da Casa. Motta afirmou, no entanto, que a proposta de perdão aos golpistas será tratada em outro encontro com os líderes, marcado para esta quarta.

Mesmo que seja aprovada pelos deputados, a anistia deverá ser mantida na gaveta pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

Leia também

• Posição do PT contra a PEC da Blindagem irrita Centrão e gera temor de revide em votação da anistia

• Anistia envolve vaga para o Senado na Paraíba

Em entrevista à Rádio Eldorado, o vice-líder do governo na Câmara, Rogério Correia, admitiu que a urgência pode ser apreciada nesta quarta-feira, mas disse que a base governista acredita ter votos para derrubá-la. Em caso de avanço, ele espera contar com o Senado e o Supremo Tribunal Federal (STF) para barrar a iniciativa. "Anistia é assunto que não vinga porque tem inconstitucionalidade clara", afirmou Correia.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter