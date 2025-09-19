Sex, 19 de Setembro

Anistia: relator sinaliza redução de penas para dano ao patrimônio; entenda

Paulinho da Força explicou, em entrevista, pontos do projeto

Deputado Paulinho da Força sinaliza redução de penas para dano ao patrimônioDeputado Paulinho da Força sinaliza redução de penas para dano ao patrimônio - Foto: José Cruz/Agência Brasil

O deputado federal Paulinho da Força ( Solidariedade-SP), relator do projeto de lei que trata da anistia e redução de penas para envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, indicou que seu relatório poderá reduzir a pena de crimes como dano ao patrimônio, sem conceder perdão irrestrito aos condenados.

Em entrevista à Globo News, Paulinho disse que, em casos específicos como o do ex-presidente Jair Bolsonaro, a imputação de dano ao patrimônio foi feita mesmo que o acusado não tenha cometido diretamente o ato.

— Que eu saiba, ele não tacou pedra em nenhum lugar, nenhum prédio público. Pode ter mandado? Pode ser. Mas não sei se ele mandou. Esse é um crime que provavelmente vai ser reduzido — disse.

Desde que a Câmara acelerou a tramitação da proposta, parlamentares já indicavam que poderia haver uma redução das penas relacionadas aos crimes de golpe de Estado e Abolição do Estado Democrático de Direito. Agora, as punições relacionadas à depredação do 8 de janeiro também entram no foco.

O deputado, presidente nacional do Solidariedade e próximo de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), já se manifestou criticando os atos de 8 de janeiro, chamando os participantes de “terroristas”, e elogiou o trabalho do ministro Alexandre de Moraes na defesa da democracia.

Moraes, relator no STF de processos contra Bolsonaro e alvo frequente de críticas bolsonaristas, é considerado por Paulinho um “guardião da democracia”.

Nos últimos meses, o parlamentar mudou sua posição sobre a anistia após conversas com líderes partidários e com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), optando por um projeto que trate apenas da redução de penas, evitando um perdão irrestrito que divide bancadas. A ideia é diminuir punições de envolvidos na trama golpista, incluindo Bolsonaro, mas sem retirar a condenação.

— Estamos há dois anos nisso. O país precisa ser pacificado. Meu relatório vai pacificar o país e nós vamos poder tratar das questões que interessam realmente o país — afirmou Paulinho.

