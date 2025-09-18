Anistia: veja como cada deputado votou no pedido de urgência na Câmara
Votação ocorreu no plenário da Casa nesta quarta-feira e ainda não há previsão da análise do mérito
Os deputados votaram nesta quarta-feira o requerimento de urgência para o projeto de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro — proposta que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não houve acordo ainda sobre qual texto exatamente será avaliado pelo plenário na sequência, mas a votação, segundo líderes de centro, teve como objetivo dar um gesto à oposição. O placar foi 311 a 163.
Alguns partidos de centro racharam na votação. No MDB, mesmo com a orientação contrária do líder da bancada, Isnaldo Bulhões (MDB-AL), os deputados ficaram divididos, foram 21 votos a favor e 14 contra. O mesmo aconteceu no PSD onde 28 parlamentares apertaram o sim e 12, não.
Diferentemente do que ocorreu na PEC da Blindagem, onde deputados do PT também deram votos favoráveis, na Anistia a bancada do partido de Lula foi totalmente contrária, assim como PCdoB, PSOL, PSB, Rede e PDT.
A ideia é usar como "carcaça" um texto do deputado federal Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), que determina anistia aos envolvidos em atos antidemocráticos a partir de 30 de outubro de 2022, quando manifestantes bolsonaristas interromperam o tráfego em rodovias após a derrota eleitoral de Bolsonaro. O texto, porém, deve ser modificado. Não há acordo se a versão que será votada poderá beneficar o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Como votou cada partido?
Votos por partido
|Partido
|Sim
|Não
|Ausência
|PP
|43
|6
|1
|MDB
|21
|14
|5
|Republican
|40
|1
|2
|PL
|85
|0
|3
|PSDB
|10
|2
|1
|Novo
|5
|0
|0
|PDT
|0
|13
|3
|PT
|0
|66
|1
|Cidadania
|3
|0
|1
|União
|49
|6
|3
|PCdoB
|0
|9
|0
|PV
|0
|4
|0
|PSD
|28
|12
|5
|Solidaried
|4
|1
|0
|PSB
|0
|12
|4
|Avante
|6
|0
|1
|Podemos
|12
|2
|0
|PSOL
|0
|14
|0
|PRD
|5
|0
|0
|Rede
|0
|1
|0
A federação do PT, que inclui também PCdoB e PV, o governo, o PSOL, Rede PDT e PSB orientaram contra.
Como cada deputado votou?
Veja como votou cada deputado
|Nome
|Partido
|UF
|Voto
|AJ Albuquerque
|PP
|CE
|Sim
|Acácio Favacho
|MDB
|AP
|Abstenção
|Adail Filho
|Republican
|AM
|Sim
|Adilson Barroso
|PL
|SP
|Sim
|Adolfo Viana
|PSDB
|BA
|Sim
|Adriana Ventura
|Novo
|SP
|Sim
|Adriano do Baldy
|PP
|GO
|Sim
|Aécio Neves
|PSDB
|MG
|Afonso Hamm
|PP
|RS
|Sim
|Afonso Motta
|PDT
|RS
|Não
|Aguinaldo Ribeiro
|PP
|PB
|Sim
|Airton Faleiro
|PT
|PA
|Não
|Alberto Fraga
|PL
|DF
|Sim
|Albuquerque
|Republican
|RR
|Sim
|Alceu Moreira
|MDB
|RS
|Sim
|Alencar Santana
|PT
|SP
|Não
|Alex Manente
|Cidadania
|SP
|Sim
|Alex Santana
|Republican
|BA
|Sim
|Alexandre Guimarãe
|MDB
|TO
|Sim
|Alfredinho
|PT
|SP
|Não
|Alfredo Gaspar
|União
|AL
|Sim
|Alice Portugal
|PCdoB
|BA
|Não
|Aliel Machado
|PV
|PR
|Não
|Aline Gurgel
|Republican
|AP
|Sim
|Allan Garcês
|PP
|MA
|Sim
|Altineu Côrtes
|PL
|RJ
|Sim
|Aluisio Mendes
|Republican
|MA
|Sim
|Amanda Gentil
|PP
|MA
|Não
|Amaro Neto
|Republican
|ES
|Sim
|Amom Mandel
|Cidadania
|AM
|Ana Paula Leão
|PP
|MG
|Sim
|Ana Paula Lima
|PT
|SC
|Não
|Ana Pimentel
|PT
|MG
|Não
|André Abdon
|PP
|AP
|Sim
|André Fernandes
|PL
|CE
|Sim
|André Ferreira
|PL
|PE
|Sim
|André Figueiredo
|PDT
|CE
|Não
|Andreia Siqueira
|MDB
|PA
|Não
|Antônia Lúcia
|Republican
|AC
|Abstenção
|Antonio Andrade
|Republican
|TO
|Sim
|Antonio Brito
|PSD
|BA
|Antonio Carlos R.
|PL
|SP
|Antônio Doido
|MDB
|PA
|Não
|Any Ortiz
|Cidadania
|RS
|Sim
|Arlindo Chinaglia
|PT
|SP
|Não
|Arnaldo Jardim
|Cidadania
|SP
|Sim
|Arthur Lira
|PP
|AL
|Sim
|Arthur O. Maia
|União
|BA
|Sim
|Átila Lins
|PSD
|AM
|Átila Lira
|PP
|PI
|Sim
|Augusto Coutinho
|Republican
|PE
|Sim
|Aureo Ribeiro
|Solidaried
|RJ
|Sim
|Bacelar
|PV
|BA
|Não
|Baleia Rossi
|MDB
|SP
|Não
|Bandeira de Mello
|PSB
|RJ
|Não
|Bebeto
|PP
|RJ
|Sim
|Benedita da Silva
|PT
|RJ
|Não
|Benes Leocádio
|União
|RN
|Sim
|Beto Pereira
|PSDB
|MS
|Sim
|Beto Richa
|PSDB
|PR
|Sim
|Bia Kicis
|PL
|DF
|Sim
|Bibo Nunes
|PL
|RS
|Sim
|Bohn Gass
|PT
|RS
|Não
|Bruno Farias
|Avante
|MG
|Sim
|Bruno Ganem
|Podemos
|SP
|Abstenção
|Caio Vianna
|PSD
|RJ
|Sim
|Camila Jara
|PT
|MS
|Não
|Cap. Alberto Neto
|PL
|AM
|Sim
|Capitão Alden
|PL
|BA
|Sim
|Capitão Augusto
|PL
|SP
|Sim
|Carla Dickson
|União
|RN
|Sim
|Carlos Gaguim
|União
|TO
|Sim
|Carlos Jordy
|PL
|RJ
|Sim
|Carlos Sampaio
|PSD
|SP
|Sim
|Carlos Veras
|PT
|PE
|Não
|Carlos Zarattini
|PT
|SP
|Não
|Carol Dartora
|PT
|PR
|Não
|Caroline de Toni
|PL
|SC
|Sim
|Castro Neto
|PSD
|PI
|Não
|Cb Gilberto Silva
|PL
|PB
|Sim
|Cel. Chrisóstomo
|PL
|RO
|Sim
|Célia Xakriabá
|PSOL
|MG
|Não
|Célio Silveira
|MDB
|GO
|Sim
|Célio Studart
|PSD
|CE
|Não
|Celso Russomanno
|Republican
|SP
|Sim
|Cezinha Madureira
|PSD
|SP
|Sim
|Charles Fernandes
|PSD
|BA
|Não
|Chico Alencar
|PSOL
|RJ
|Não
|Chris Tonietto
|PL
|RJ
|Sim
|Clarissa Tércio
|PP
|PE
|Sim
|Claudio Cajado
|PP
|BA
|Sim
|Cleber Verde
|MDB
|MA
|Abstenção
|Clodoaldo Magalhãe
|PV
|PE
|Não
|Cobalchini
|MDB
|SC
|Sim
|Coronel Assis
|União
|MT
|Sim
|Coronel Fernanda
|PL
|MT
|Sim
|Coronel Meira
|PL
|PE
|Sim
|Coronel Ulysses
|União
|AC
|Sim
|Covatti Filho
|PP
|RS
|Sim
|Cristiane Lopes
|União
|RO
|Sim
|Da Vitoria
|PP
|ES
|Sim
|Dagoberto Nogueira
|PSDB
|MS
|Sim
|Daiana Santos
|PCdoB
|RS
|Não
|Dal Barreto
|União
|BA
|Sim
|Damião Feliciano
|União
|PB
|Não
|Dandara
|PT
|MG
|Não
|Dani Cunha
|União
|RJ
|Sim
|Daniel Agrobom
|PL
|GO
|Sim
|Daniel Almeida
|PCdoB
|BA
|Não
|Daniel Barbosa
|PP
|AL
|Não
|Daniel Freitas
|PL
|SC
|Sim
|Daniel Trzeciak
|PSDB
|RS
|Sim
|Daniela Reinehr
|PL
|SC
|Sim
|Daniela Waguinho
|União
|RJ
|Não
|Danilo Forte
|União
|CE
|Sim
|Danrlei
|PSD
|RS
|Sim
|David Soares
|União
|SP
|Sim
|Dayany Bittencourt
|União
|CE
|Sim
|Def. Stélio Dener
|Republican
|RR
|Sim
|Del. Adriana A.
|PT
|GO
|Não
|Del. Bruno Lima
|PP
|SP
|Sim
|Del. Éder Mauro
|PL
|PA
|Sim
|Del. Fabio Costa
|PP
|AL
|Sim
|Del. Matheus L.
|União
|PR
|Sim
|Delegada Ione
|Avante
|MG
|Sim
|Delegada Katarina
|PSD
|SE
|Sim
|Delegado Bilynskyj
|PL
|SP
|Sim
|Delegado Caveira
|PL
|PA
|Sim
|Delegado Marcelo
|União
|MG
|Sim
|Delegado Palumbo
|MDB
|SP
|Sim
|Delegado Ramagem
|PL
|RJ
|Sim
|Delegado da Cunha
|PP
|SP
|Sim
|Denise Pessôa
|PT
|RS
|Não
|Detinha
|PL
|MA
|Sim
|Diego Andrade
|PSD
|MG
|Sim
|Diego Coronel
|PSD
|BA
|Não
|Diego Garcia
|Republican
|PR
|Sim
|Dilceu Sperafico
|PP
|PR
|Sim
|Dilvanda Faro
|PT
|PA
|Não
|Dimas Fabiano
|PP
|MG
|Sim
|Dimas Gadelha
|PT
|RJ
|Não
|Domingos Neto
|PSD
|CE
|Domingos Sávio
|PL
|MG
|Sim
|Dorinaldo Malafaia
|PDT
|AP
|Não
|Douglas Viegas
|União
|SP
|Sim
|Doutor Luizinho
|PP
|RJ
|Sim
|Dr Fernando Máximo
|União
|RO
|Sim
|Dr Victor Linhalis
|Podemos
|ES
|Sim
|Dr. Francisco
|PT
|PI
|Não
|Dr. Frederico
|PRD
|MG
|Sim
|Dr. Ismael Alexand
|PSD
|GO
|Sim
|Dr. Jaziel
|PL
|CE
|Sim
|Dr. Luiz Ovando
|PP
|MS
|Sim
|Dr.Zacharias Calil
|União
|GO
|Sim
|Dra. Alessandra H.
|MDB
|PA
|Sim
|Duarte Jr.
|PSB
|MA
|Não
|Duda Ramos
|MDB
|RR
|Não
|Duda Salabert
|PDT
|MG
|Não
|Eduardo Velloso
|União
|AC
|Sim
|Eduardo da Fonte
|PP
|PE
|Sim
|EduardoBolsonaro
|PL
|SP
|Elcione Barbalho
|MDB
|PA
|Eli Borges
|PL
|TO
|Sim
|Elmar Nascimento
|União
|BA
|Sim
|Ely Santos
|Republican
|SP
|Sim
|Emanuel Pinheiro N
|MDB
|MT
|Não
|Emidinho Madeira
|PL
|MG
|Sim
|Enf. Ana Paula
|Podemos
|CE
|Não
|Enfermeira Rejane
|PCdoB
|RJ
|Não
|Eriberto Medeiros
|PSB
|PE
|Não
|Erika Hilton
|PSOL
|SP
|Não
|Erika Kokay
|PT
|DF
|Não
|Eros Biondini
|PL
|MG
|Sim
|Euclydes Pettersen
|Republican
|MG
|Sim
|Evair de Melo
|PP
|ES
|Sim
|Fabio Garcia
|União
|MT
|Sim
|Fábio Macedo
|Podemos
|MA
|Não
|Fabio Reis
|PSD
|SE
|Sim
|Fabio Schiochet
|União
|SC
|Sim
|Fábio Teruel
|MDB
|SP
|Não
|Fausto Pinato
|PP
|SP
|Não
|Fausto Santos Jr.
|União
|AM
|Sim
|Felipe Becari
|União
|SP
|Sim
|Felipe Carreras
|PSB
|PE
|Não
|Felipe Francischin
|União
|PR
|Sim
|Félix Mendonça Jr
|PDT
|BA
|Não
|Fernanda Pessôa
|União
|CE
|Não
|FernandaMelchionna
|PSOL
|RS
|Não
|Fernando Coelho
|União
|PE
|Não
|Fernando Mineiro
|PT
|RN
|Não
|Fernando Monteiro
|Republican
|PE
|Não
|Fernando Rodolfo
|PL
|PE
|Sim
|Filipe Barros
|PL
|PR
|Sim
|Filipe Martins
|PL
|TO
|Sim
|Flávia Morais
|PDT
|GO
|Flávio Nogueira
|PT
|PI
|Não
|Florentino Neto
|PT
|PI
|Não
|Franciane Bayer
|Republican
|RS
|Sim
|Fred Costa
|PRD
|MG
|Sim
|Fred Linhares
|Republican
|DF
|Sim
|Gabriel Mota
|Republican
|RR
|Sim
|Gabriel Nunes
|PSD
|BA
|Não
|General Girão
|PL
|RN
|Sim
|General Pazuello
|PL
|RJ
|Sim
|Geovania de Sá
|PSDB
|SC
|Sim
|Geraldo Mendes
|União
|PR
|Sim
|Geraldo Resende
|PSDB
|MS
|Não
|Gervásio Maia
|PSB
|PB
|Não
|Giacobo
|PL
|PR
|Sim
|Gilberto Abramo
|Republican
|MG
|Sim
|GilbertoNascimento
|PSD
|SP
|Sim
|Gilson Daniel
|Podemos
|ES
|Sim
|Gilson Marques
|Novo
|SC
|Sim
|Gilvan da Federal
|PL
|ES
|Sim
|Giovani Cherini
|PL
|RS
|Sim
|Glauber Braga
|PSOL
|RJ
|Não
|Greyce Elias
|Avante
|MG
|Sim
|Guilherme Boulos
|PSOL
|SP
|Não
|Guilherme Uchoa
|PSB
|PE
|Gustavo Gayer
|PL
|GO
|Sim
|Gustinho Ribeiro
|Republican
|SE
|Sim
|Gutemberg Reis
|MDB
|RJ
|Sim
|Heitor Schuch
|PSB
|RS
|Não
|Helder Salomão
|PT
|ES
|Não
|Helena Lima
|MDB
|RR
|Helio Lopes
|PL
|RJ
|Sim
|Henderson Pinto
|MDB
|PA
|Hercílio Diniz
|MDB
|MG
|Sim
|Hildo Rocha
|MDB
|MA
|Não
|Hugo Leal
|PSD
|RJ
|Sim
|Hugo Motta
|Republican
|PB
|Art. 17
|Icaro de Valmir
|PL
|SE
|Sim
|Igor Timo
|PSD
|MG
|Sim
|Ismael
|PSD
|SC
|Sim
|Isnaldo Bulhões Jr
|MDB
|AL
|Não
|Ivan Valente
|PSOL
|SP
|Não
|Ivoneide Caetano
|PT
|BA
|Não
|Iza Arruda
|MDB
|PE
|Jack Rocha
|PT
|ES
|Não
|Jadyel Alencar
|Republican
|PI
|Sim
|Jandira Feghali
|PCdoB
|RJ
|Não
|Jeferson Rodrigues
|Republican
|GO
|Sim
|Jefferson Campos
|PL
|SP
|Sim
|Jilmar Tatto
|PT
|SP
|Não
|João Cury
|MDB
|SP
|Sim
|João Daniel
|PT
|SE
|Não
|João Leão
|PP
|BA
|João Maia
|PP
|RN
|Sim
|JoãoCarlosBacelar
|PL
|BA
|Joaquim Passarinho
|PL
|PA
|Sim
|Jonas Donizette
|PSB
|SP
|Jorge Braz
|Republican
|RJ
|Sim
|Jorge Goetten
|Republican
|SC
|Sim
|Jorge Solla
|PT
|BA
|Não
|José Airton
|PT
|CE
|José Guimarães
|PT
|CE
|Não
|José Medeiros
|PL
|MT
|Sim
|José Nelto
|União
|GO
|José Priante
|MDB
|PA
|Não
|José Rocha
|União
|BA
|Sim
|Joseildo Ramos
|PT
|BA
|Não
|Josenildo
|PDT
|AP
|Não
|Josias Gomes
|PT
|BA
|Não
|JosimarMaranhãozi
|PL
|MA
|Sim
|Josivaldo JP
|PSD
|MA
|Sim
|Juarez Costa
|MDB
|MT
|Sim
|Julia Zanatta
|PL
|SC
|Sim
|Juliana Cardoso
|PT
|SP
|Não
|Julio Arcoverde
|PP
|PI
|Sim
|Júlio Cesar
|PSD
|PI
|Não
|Julio Cesar Ribeir
|Republican
|DF
|Sim
|Julio Lopes
|PP
|RJ
|Sim
|Juninho do Pneu
|União
|RJ
|Sim
|Junio Amaral
|PL
|MG
|Sim
|Júnior Ferrari
|PSD
|PA
|Sim
|Junior Lourenço
|PL
|MA
|Sim
|Júnior Mano
|PSB
|CE
|Não
|Juscelino Filho
|União
|MA
|Não
|Keniston Braga
|MDB
|PA
|Não
|Kiko Celeguim
|PT
|SP
|Não
|Kim Kataguiri
|União
|SP
|Sim
|Lafayette Andrada
|Republican
|MG
|Sim
|Laura Carneiro
|PSD
|RJ
|Não
|Lêda Borges
|PSDB
|GO
|Sim
|Lenir de Assis
|PT
|PR
|Não
|Leo Prates
|PDT
|BA
|Leonardo Monteiro
|PT
|MG
|Não
|Leônidas Cristino
|PDT
|CE
|Não
|Leur Lomanto Jr.
|União
|BA
|Sim
|Lídice da Mata
|PSB
|BA
|Não
|Lincoln Portela
|PL
|MG
|Sim
|Lindbergh Farias
|PT
|RJ
|Não
|Lindenmeyer
|PT
|RS
|Não
|Lucas Ramos
|PSB
|PE
|Não
|Lucas Redecker
|PSDB
|RS
|Sim
|Luciano Alves
|PSD
|PR
|Sim
|Luciano Amaral
|PSD
|AL
|Luciano Bivar
|União
|PE
|Não
|Luciano Ducci
|PSB
|PR
|Luciano Vieira
|Republican
|RJ
|Lucio Mosquini
|MDB
|RO
|Sim
|Luis Carlos Gomes
|Republican
|RJ
|Sim
|Luis Tibé
|Avante
|MG
|Sim
|Luisa Canziani
|PSD
|PR
|Sim
|Luiz Carlos Busato
|União
|RS
|Sim
|Luiz Carlos Hauly
|Podemos
|PR
|Sim
|Luiz Carlos Motta
|PL
|SP
|Sim
|Luiz Couto
|PT
|PB
|Não
|Luiz F. Vampiro
|MDB
|SC
|Sim
|Luiz Fernando
|PSD
|MG
|Não
|Luiz Gastão
|PSD
|CE
|Sim
|Luiz Lima
|Novo
|RJ
|Sim
|Luiz Nishimori
|PSD
|PR
|Sim
|Luiz P.O Bragança
|PL
|SP
|Sim
|LuizAntônioCorrêa
|PP
|RJ
|Sim
|Luiza Erundina
|PSOL
|SP
|Não
|Luizianne Lins
|PT
|CE
|Não
|Lula da Fonte
|PP
|PE
|Sim
|Magda Mofatto
|PRD
|GO
|Sim
|Marangoni
|União
|SP
|Sim
|Marcel van Hattem
|Novo
|RS
|Sim
|Marcelo Álvaro
|PL
|MG
|Sim
|Marcelo Crivella
|Republican
|RJ
|Sim
|Marcelo Moraes
|PL
|RS
|Sim
|Marcio Alvino
|PL
|SP
|Sim
|Márcio Biolchi
|MDB
|RS
|Sim
|Márcio Honaiser
|PDT
|MA
|Márcio Jerry
|PCdoB
|MA
|Não
|Márcio Marinho
|Republican
|BA
|Sim
|Marcon
|PT
|RS
|Não
|Marcos A. Sampaio
|PSD
|PI
|Não
|Marcos Pereira
|Republican
|SP
|Sim
|Marcos Pollon
|PL
|MS
|Sim
|Marcos Soares
|União
|RJ
|Sim
|Marcos Tavares
|PDT
|RJ
|Não
|Maria Arraes
|Solidaried
|PE
|Não
|Maria Rosas
|Republican
|SP
|Sim
|Maria do Rosário
|PT
|RS
|Não
|Mario Frias
|PL
|SP
|Sim
|Mário Heringer
|PDT
|MG
|Não
|Mário Negromonte J
|PP
|BA
|Não
|Marreca Filho
|PRD
|MA
|Sim
|Marussa Boldrin
|MDB
|GO
|Sim
|Marx Beltrão
|PP
|AL
|Sim
|Matheus Noronha
|PL
|CE
|Sim
|Maurício Carva lho
|União
|RO
|Sim
|Mauricio Marcon
|Podemos
|RS
|Sim
|Mauricio Neves
|PP
|SP
|Sim
|Mauricio do Vôlei
|PL
|MG
|Sim
|MauroBenevides Fo.
|PDT
|CE
|Não
|Max Lemos
|PDT
|RJ
|Não
|Meire Serafim
|União
|AC
|Mendonça Filho
|União
|PE
|Sim
|Merlong Solano
|PT
|PI
|Não
|Mersinho Lucena
|PP
|PB
|Sim
|Messias Donato
|Republican
|ES
|Sim
|Miguel Ângelo
|PT
|MG
|Não
|Miguel Lombardi
|PL
|SP
|Sim
|Mis. José Olimpio
|PL
|SP
|Sim
|Misael Varella
|PSD
|MG
|Sim
|Moses Rodrigues
|União
|CE
|Murillo Gouvea
|União
|RJ
|Sim
|Murilo Galdino
|Republican
|PB
|Natália Bonavides
|PT
|RN
|Não
|Nelinho Freitas
|MDB
|CE
|Não
|Nelson Barbudo
|PL
|MT
|Sim
|Nely Aquino
|Podemos
|MG
|Sim
|Neto Carletto
|Avante
|BA
|Newton Cardoso Jr
|MDB
|MG
|Sim
|Nicoletti
|União
|RR
|Sim
|Nikolas Ferreira
|PL
|MG
|Sim
|Nilto Tatto
|PT
|SP
|Não
|Odair Cunha
|PT
|MG
|Não
|Olival Marques
|MDB
|PA
|Sim
|Orlando Silva
|PCdoB
|SP
|Não
|Osmar Terra
|PL
|RS
|Sim
|Ossesio Silva
|Republican
|PE
|Sim
|Otoni de Paula
|MDB
|RJ
|Sim
|Otto Alencar Filho
|PSD
|BA
|Não
|Padovani
|União
|PR
|Sim
|Padre João
|PT
|MG
|Não
|Pastor Claudio Mar
|União
|PA
|Sim
|Pastor Diniz
|União
|RR
|Sim
|Pastor Eurico
|PL
|PE
|Sim
|Pastor Gil
|PL
|MA
|Sim
|Pastor Henrique V.
|PSOL
|RJ
|Não
|Pastor Isidório
|Avante
|BA
|Sim
|Patrus Ananias
|PT
|MG
|Não
|Pauderney Avelino
|União
|AM
|Abstenção
|Paulão
|PT
|AL
|Não
|Paulinho da Força
|Solidaried
|SP
|Sim
|Paulo A. Barbosa
|PSDB
|SP
|Não
|Paulo Abi-Ackel
|PSDB
|MG
|Sim
|Paulo Azi
|União
|BA
|Sim
|Paulo Folletto
|PSB
|ES
|Paulo Freire Costa
|PL
|SP
|Sim
|Paulo Guedes
|PT
|MG
|Não
|Paulo Lemos
|PSOL
|AP
|Não
|Paulo Litro
|PSD
|PR
|Sim
|Paulo Magalhães
|PSD
|BA
|Não
|Paulo Pimenta
|PT
|RS
|Não
|Pedro A ihara
|PRD
|MG
|Sim
|Pedro Campos
|PSB
|PE
|Não
|Pedro Lucas F.
|União
|MA
|Sim
|Pedro Lupion
|PP
|PR
|Sim
|Pedro Paulo
|PSD
|RJ
|Não
|Pedro Uczai
|PT
|SC
|Não
|Pedro Westphalen
|PP
|RS
|Sim
|Pezenti
|MDB
|SC
|Sim
|Pinheirinho
|PP
|MG
|Sim
|Pompeo de Mattos
|PDT
|RS
|Não
|Pr.Marco Feliciano
|PL
|SP
|Sim
|Prof Marcivania
|PCdoB
|AP
|Não
|Prof. Reginaldo V.
|PV
|DF
|Não
|Professor Alcides
|PL
|GO
|Sim
|Professora Luciene
|PSOL
|SP
|Não
|Rafael Brito
|MDB
|AL
|Não
|Rafael Fera
|Podemos
|RO
|Sim
|Rafael Prudente
|MDB
|DF
|Sim
|Rafael Simoes
|União
|MG
|Sim
|Raimundo Costa
|Podemos
|BA
|Abstenção
|Raimundo Santos
|PSD
|PA
|Sim
|Reginaldo Lopes
|PT
|MG
|Não
|Reimont
|PT
|RJ
|Não
|Reinhold Stephanes
|PSD
|PR
|Sim
|Renata Abreu
|Podemos
|SP
|Abstenção
|Renilce Nicodemos
|MDB
|PA
|Renildo Calheiros
|PCdoB
|PE
|Não
|Ribamar Silva
|PSD
|SP
|Sim
|Ricardo Abrão
|União
|RJ
|Sim
|Ricardo Ayres
|Republican
|TO
|Sim
|Ricardo Barros
|PP
|PR
|Sim
|Ricardo Guidi
|PL
|SC
|Sim
|Ricardo Maia
|MDB
|BA
|Não
|Ricardo Salles
|Novo
|SP
|Sim
|Robério Monteiro
|PDT
|CE
|Não
|Roberta Roma
|PL
|BA
|Sim
|Roberto Duarte
|Republican
|AC
|Sim
|Roberto Monteiro
|PL
|RJ
|Sim
|Robinson Faria
|PP
|RN
|Sim
|Rodolfo Nogueira
|PL
|MS
|Sim
|Rodrigo Estacho
|PSD
|PR
|Sim
|Rodrigo Gambale
|Podemos
|SP
|Sim
|Rodrigo Rollemberg
|PSB
|DF
|Não
|Rodrigo Valadares
|União
|SE
|Sim
|Rodrigo da Zaeli
|PL
|MT
|Sim
|Rodrigo de Castro
|União
|MG
|Sim
|Rogéria Santos
|Republican
|BA
|Sim
|Rogério Correia
|PT
|MG
|Não
|Romero Rodrigues
|Podemos
|PB
|Sim
|Ronaldo Nogueira
|Republican
|RS
|Sim
|Rosana Valle
|PL
|SP
|Sim
|Rosangela Moro
|União
|SP
|Sim
|Rosângela Reis
|PL
|MG
|Sim
|Rubens Otoni
|PT
|GO
|Não
|Rubens Pereira Jr.
|PT
|MA
|Não
|Rui Falcão
|PT
|SP
|Não
|Ruy Carneiro
|Podemos
|PB
|Sim
|Sâmia Bomfim
|PSOL
|SP
|Não
|Samuel Santos
|Podemos
|GO
|Sim
|Samuel Viana
|Republican
|MG
|Sim
|Sanderson
|PL
|RS
|Sim
|Sargento Fahur
|PSD
|PR
|Sim
|Sargento Portugal
|Podemos
|RJ
|Sim
|Saulo Pedroso
|PSD
|SP
|Sim
|Sergio Souza
|MDB
|PR
|Sim
|Sgt. Gonçalves
|PL
|RN
|Sim
|Sidney Leite
|PSD
|AM
|Silas Câmara
|Republican
|AM
|Sim
|Silvia Cristina
|PP
|RO
|Sim
|Silvye Alves
|União
|GO
|Sim
|Simone Marquetto
|MDB
|SP
|Sim
|Socorro Neri
|PP
|AC
|Não
|Soraya Santos
|PL
|RJ
|Sim
|Sóstenes Cavalcant
|PL
|RJ
|Sim
|Stefano Aguiar
|PSD
|MG
|Sim
|Tabata Amaral
|PSB
|SP
|Não
|Tadeu Veneri
|PT
|PR
|Não
|Talíria Petrone
|PSOL
|RJ
|Não
|Tarcísio Motta
|PSOL
|RJ
|Não
|Thiago Flores
|Republican
|RO
|Sim
|Thiago de Joaldo
|PP
|SE
|Sim
|Tiago Dimas
|Podemos
|TO
|Sim
|Tião Medeiros
|PP
|PR
|Sim
|Tiririca
|PL
|SP
|Sim
|ToninhoWandscheer
|PP
|PR
|Sim
|Túlio Gadêl ha
|Rede
|PE
|Não
|Valmir Assunção
|PT
|BA
|Não
|Vander Loubet
|PT
|MS
|Não
|Vermelho
|PP
|PR
|Sim
|Vicentinho
|PT
|SP
|Não
|Vicentinho Júnior
|PP
|TO
|Sim
|Vinicius Carvalho
|Republican
|SP
|Sim
|Vinicius Gurgel
|PL
|AP
|Sim
|Vitor Lippi
|PSDB
|SP
|Sim
|Waldemar Oliveira
|Avante
|PE
|Sim
|Waldenor Pereira
|PT
|BA
|Não
|Weliton Prado
|Solidaried
|MG
|Sim
|Wellington Roberto
|PL
|PB
|Sim
|Welter
|PT
|PR
|Não
|Wilson Santiago
|Republican
|PB
|Sim
|Yandra Moura
|União
|SE
|Sim
|Yury do Paredão
|MDB
|CE
|Não
|Zé Adriano
|PP
|AC
|Não
|Zé Neto
|PT
|BA
|Não
|Zé Silva
|Solidaried
|MG
|Sim
|Zé Trovão
|PL
|SC
|Sim
|Zé Vitor
|PL
|MG
|Sim
|ZéHaroldoCathedral
|PSD
|RR
|Sim
|Zeca Dirceu
|PT
|PR
|Não
|Zezinho Barbary
|PP
|AC
|Sim
|Zucco
|PL
|RS
|Sim