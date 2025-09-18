A- A+

BRASIL Anistia: veja como cada deputado votou no pedido de urgência na Câmara Votação ocorreu no plenário da Casa nesta quarta-feira e ainda não há previsão da análise do mérito

Os deputados votaram nesta quarta-feira o requerimento de urgência para o projeto de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro — proposta que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não houve acordo ainda sobre qual texto exatamente será avaliado pelo plenário na sequência, mas a votação, segundo líderes de centro, teve como objetivo dar um gesto à oposição. O placar foi 311 a 163.

Alguns partidos de centro racharam na votação. No MDB, mesmo com a orientação contrária do líder da bancada, Isnaldo Bulhões (MDB-AL), os deputados ficaram divididos, foram 21 votos a favor e 14 contra. O mesmo aconteceu no PSD onde 28 parlamentares apertaram o sim e 12, não.

Diferentemente do que ocorreu na PEC da Blindagem, onde deputados do PT também deram votos favoráveis, na Anistia a bancada do partido de Lula foi totalmente contrária, assim como PCdoB, PSOL, PSB, Rede e PDT.

A ideia é usar como "carcaça" um texto do deputado federal Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), que determina anistia aos envolvidos em atos antidemocráticos a partir de 30 de outubro de 2022, quando manifestantes bolsonaristas interromperam o tráfego em rodovias após a derrota eleitoral de Bolsonaro. O texto, porém, deve ser modificado. Não há acordo se a versão que será votada poderá beneficar o ex-presidente Jair Bolsonaro.





Como votou cada partido?

Votos por partido

Partido Sim Não Ausência PP 43 6 1 MDB 21 14 5 Republican 40 1 2 PL 85 0 3 PSDB 10 2 1 Novo 5 0 0 PDT 0 13 3 PT 0 66 1 Cidadania 3 0 1 União 49 6 3 PCdoB 0 9 0 PV 0 4 0 PSD 28 12 5 Solidaried 4 1 0 PSB 0 12 4 Avante 6 0 1 Podemos 12 2 0 PSOL 0 14 0 PRD 5 0 0 Rede 0 1 0

A federação do PT, que inclui também PCdoB e PV, o governo, o PSOL, Rede PDT e PSB orientaram contra.

Como cada deputado votou?

Veja como votou cada deputado

Nome Partido UF Voto AJ Albuquerque PP CE Sim Acácio Favacho MDB AP Abstenção Adail Filho Republican AM Sim Adilson Barroso PL SP Sim Adolfo Viana PSDB BA Sim Adriana Ventura Novo SP Sim Adriano do Baldy PP GO Sim Aécio Neves PSDB MG Afonso Hamm PP RS Sim Afonso Motta PDT RS Não Aguinaldo Ribeiro PP PB Sim Airton Faleiro PT PA Não Alberto Fraga PL DF Sim Albuquerque Republican RR Sim Alceu Moreira MDB RS Sim Alencar Santana PT SP Não Alex Manente Cidadania SP Sim Alex Santana Republican BA Sim Alexandre Guimarãe MDB TO Sim Alfredinho PT SP Não Alfredo Gaspar União AL Sim Alice Portugal PCdoB BA Não Aliel Machado PV PR Não Aline Gurgel Republican AP Sim Allan Garcês PP MA Sim Altineu Côrtes PL RJ Sim Aluisio Mendes Republican MA Sim Amanda Gentil PP MA Não Amaro Neto Republican ES Sim Amom Mandel Cidadania AM Ana Paula Leão PP MG Sim Ana Paula Lima PT SC Não Ana Pimentel PT MG Não André Abdon PP AP Sim André Fernandes PL CE Sim André Ferreira PL PE Sim André Figueiredo PDT CE Não Andreia Siqueira MDB PA Não Antônia Lúcia Republican AC Abstenção Antonio Andrade Republican TO Sim Antonio Brito PSD BA Antonio Carlos R. PL SP Antônio Doido MDB PA Não Any Ortiz Cidadania RS Sim Arlindo Chinaglia PT SP Não Arnaldo Jardim Cidadania SP Sim Arthur Lira PP AL Sim Arthur O. Maia União BA Sim Átila Lins PSD AM Átila Lira PP PI Sim Augusto Coutinho Republican PE Sim Aureo Ribeiro Solidaried RJ Sim Bacelar PV BA Não Baleia Rossi MDB SP Não Bandeira de Mello PSB RJ Não Bebeto PP RJ Sim Benedita da Silva PT RJ Não Benes Leocádio União RN Sim Beto Pereira PSDB MS Sim Beto Richa PSDB PR Sim Bia Kicis PL DF Sim Bibo Nunes PL RS Sim Bohn Gass PT RS Não Bruno Farias Avante MG Sim Bruno Ganem Podemos SP Abstenção Caio Vianna PSD RJ Sim Camila Jara PT MS Não Cap. Alberto Neto PL AM Sim Capitão Alden PL BA Sim Capitão Augusto PL SP Sim Carla Dickson União RN Sim Carlos Gaguim União TO Sim Carlos Jordy PL RJ Sim Carlos Sampaio PSD SP Sim Carlos Veras PT PE Não Carlos Zarattini PT SP Não Carol Dartora PT PR Não Caroline de Toni PL SC Sim Castro Neto PSD PI Não Cb Gilberto Silva PL PB Sim Cel. Chrisóstomo PL RO Sim Célia Xakriabá PSOL MG Não Célio Silveira MDB GO Sim Célio Studart PSD CE Não Celso Russomanno Republican SP Sim Cezinha Madureira PSD SP Sim Charles Fernandes PSD BA Não Chico Alencar PSOL RJ Não Chris Tonietto PL RJ Sim Clarissa Tércio PP PE Sim Claudio Cajado PP BA Sim Cleber Verde MDB MA Abstenção Clodoaldo Magalhãe PV PE Não Cobalchini MDB SC Sim Coronel Assis União MT Sim Coronel Fernanda PL MT Sim Coronel Meira PL PE Sim Coronel Ulysses União AC Sim Covatti Filho PP RS Sim Cristiane Lopes União RO Sim Da Vitoria PP ES Sim Dagoberto Nogueira PSDB MS Sim Daiana Santos PCdoB RS Não Dal Barreto União BA Sim Damião Feliciano União PB Não Dandara PT MG Não Dani Cunha União RJ Sim Daniel Agrobom PL GO Sim Daniel Almeida PCdoB BA Não Daniel Barbosa PP AL Não Daniel Freitas PL SC Sim Daniel Trzeciak PSDB RS Sim Daniela Reinehr PL SC Sim Daniela Waguinho União RJ Não Danilo Forte União CE Sim Danrlei PSD RS Sim David Soares União SP Sim Dayany Bittencourt União CE Sim Def. Stélio Dener Republican RR Sim Del. Adriana A. PT GO Não Del. Bruno Lima PP SP Sim Del. Éder Mauro PL PA Sim Del. Fabio Costa PP AL Sim Del. Matheus L. União PR Sim Delegada Ione Avante MG Sim Delegada Katarina PSD SE Sim Delegado Bilynskyj PL SP Sim Delegado Caveira PL PA Sim Delegado Marcelo União MG Sim Delegado Palumbo MDB SP Sim Delegado Ramagem PL RJ Sim Delegado da Cunha PP SP Sim Denise Pessôa PT RS Não Detinha PL MA Sim Diego Andrade PSD MG Sim Diego Coronel PSD BA Não Diego Garcia Republican PR Sim Dilceu Sperafico PP PR Sim Dilvanda Faro PT PA Não Dimas Fabiano PP MG Sim Dimas Gadelha PT RJ Não Domingos Neto PSD CE Domingos Sávio PL MG Sim Dorinaldo Malafaia PDT AP Não Douglas Viegas União SP Sim Doutor Luizinho PP RJ Sim Dr Fernando Máximo União RO Sim Dr Victor Linhalis Podemos ES Sim Dr. Francisco PT PI Não Dr. Frederico PRD MG Sim Dr. Ismael Alexand PSD GO Sim Dr. Jaziel PL CE Sim Dr. Luiz Ovando PP MS Sim Dr.Zacharias Calil União GO Sim Dra. Alessandra H. MDB PA Sim Duarte Jr. PSB MA Não Duda Ramos MDB RR Não Duda Salabert PDT MG Não Eduardo Velloso União AC Sim Eduardo da Fonte PP PE Sim EduardoBolsonaro PL SP Elcione Barbalho MDB PA Eli Borges PL TO Sim Elmar Nascimento União BA Sim Ely Santos Republican SP Sim Emanuel Pinheiro N MDB MT Não Emidinho Madeira PL MG Sim Enf. Ana Paula Podemos CE Não Enfermeira Rejane PCdoB RJ Não Eriberto Medeiros PSB PE Não Erika Hilton PSOL SP Não Erika Kokay PT DF Não Eros Biondini PL MG Sim Euclydes Pettersen Republican MG Sim Evair de Melo PP ES Sim Fabio Garcia União MT Sim Fábio Macedo Podemos MA Não Fabio Reis PSD SE Sim Fabio Schiochet União SC Sim Fábio Teruel MDB SP Não Fausto Pinato PP SP Não Fausto Santos Jr. União AM Sim Felipe Becari União SP Sim Felipe Carreras PSB PE Não Felipe Francischin União PR Sim Félix Mendonça Jr PDT BA Não Fernanda Pessôa União CE Não FernandaMelchionna PSOL RS Não Fernando Coelho União PE Não Fernando Mineiro PT RN Não Fernando Monteiro Republican PE Não Fernando Rodolfo PL PE Sim Filipe Barros PL PR Sim Filipe Martins PL TO Sim Flávia Morais PDT GO Flávio Nogueira PT PI Não Florentino Neto PT PI Não Franciane Bayer Republican RS Sim Fred Costa PRD MG Sim Fred Linhares Republican DF Sim Gabriel Mota Republican RR Sim Gabriel Nunes PSD BA Não General Girão PL RN Sim General Pazuello PL RJ Sim Geovania de Sá PSDB SC Sim Geraldo Mendes União PR Sim Geraldo Resende PSDB MS Não Gervásio Maia PSB PB Não Giacobo PL PR Sim Gilberto Abramo Republican MG Sim GilbertoNascimento PSD SP Sim Gilson Daniel Podemos ES Sim Gilson Marques Novo SC Sim Gilvan da Federal PL ES Sim Giovani Cherini PL RS Sim Glauber Braga PSOL RJ Não Greyce Elias Avante MG Sim Guilherme Boulos PSOL SP Não Guilherme Uchoa PSB PE Gustavo Gayer PL GO Sim Gustinho Ribeiro Republican SE Sim Gutemberg Reis MDB RJ Sim Heitor Schuch PSB RS Não Helder Salomão PT ES Não Helena Lima MDB RR Helio Lopes PL RJ Sim Henderson Pinto MDB PA Hercílio Diniz MDB MG Sim Hildo Rocha MDB MA Não Hugo Leal PSD RJ Sim Hugo Motta Republican PB Art. 17 Icaro de Valmir PL SE Sim Igor Timo PSD MG Sim Ismael PSD SC Sim Isnaldo Bulhões Jr MDB AL Não Ivan Valente PSOL SP Não Ivoneide Caetano PT BA Não Iza Arruda MDB PE Jack Rocha PT ES Não Jadyel Alencar Republican PI Sim Jandira Feghali PCdoB RJ Não Jeferson Rodrigues Republican GO Sim Jefferson Campos PL SP Sim Jilmar Tatto PT SP Não João Cury MDB SP Sim João Daniel PT SE Não João Leão PP BA João Maia PP RN Sim JoãoCarlosBacelar PL BA Joaquim Passarinho PL PA Sim Jonas Donizette PSB SP Jorge Braz Republican RJ Sim Jorge Goetten Republican SC Sim Jorge Solla PT BA Não José Airton PT CE José Guimarães PT CE Não José Medeiros PL MT Sim José Nelto União GO José Priante MDB PA Não José Rocha União BA Sim Joseildo Ramos PT BA Não Josenildo PDT AP Não Josias Gomes PT BA Não JosimarMaranhãozi PL MA Sim Josivaldo JP PSD MA Sim Juarez Costa MDB MT Sim Julia Zanatta PL SC Sim Juliana Cardoso PT SP Não Julio Arcoverde PP PI Sim Júlio Cesar PSD PI Não Julio Cesar Ribeir Republican DF Sim Julio Lopes PP RJ Sim Juninho do Pneu União RJ Sim Junio Amaral PL MG Sim Júnior Ferrari PSD PA Sim Junior Lourenço PL MA Sim Júnior Mano PSB CE Não Juscelino Filho União MA Não Keniston Braga MDB PA Não Kiko Celeguim PT SP Não Kim Kataguiri União SP Sim Lafayette Andrada Republican MG Sim Laura Carneiro PSD RJ Não Lêda Borges PSDB GO Sim Lenir de Assis PT PR Não Leo Prates PDT BA Leonardo Monteiro PT MG Não Leônidas Cristino PDT CE Não Leur Lomanto Jr. União BA Sim Lídice da Mata PSB BA Não Lincoln Portela PL MG Sim Lindbergh Farias PT RJ Não Lindenmeyer PT RS Não Lucas Ramos PSB PE Não Lucas Redecker PSDB RS Sim Luciano Alves PSD PR Sim Luciano Amaral PSD AL Luciano Bivar União PE Não Luciano Ducci PSB PR Luciano Vieira Republican RJ Lucio Mosquini MDB RO Sim Luis Carlos Gomes Republican RJ Sim Luis Tibé Avante MG Sim Luisa Canziani PSD PR Sim Luiz Carlos Busato União RS Sim Luiz Carlos Hauly Podemos PR Sim Luiz Carlos Motta PL SP Sim Luiz Couto PT PB Não Luiz F. Vampiro MDB SC Sim Luiz Fernando PSD MG Não Luiz Gastão PSD CE Sim Luiz Lima Novo RJ Sim Luiz Nishimori PSD PR Sim Luiz P.O Bragança PL SP Sim LuizAntônioCorrêa PP RJ Sim Luiza Erundina PSOL SP Não Luizianne Lins PT CE Não Lula da Fonte PP PE Sim Magda Mofatto PRD GO Sim Marangoni União SP Sim Marcel van Hattem Novo RS Sim Marcelo Álvaro PL MG Sim Marcelo Crivella Republican RJ Sim Marcelo Moraes PL RS Sim Marcio Alvino PL SP Sim Márcio Biolchi MDB RS Sim Márcio Honaiser PDT MA Márcio Jerry PCdoB MA Não Márcio Marinho Republican BA Sim Marcon PT RS Não Marcos A. Sampaio PSD PI Não Marcos Pereira Republican SP Sim Marcos Pollon PL MS Sim Marcos Soares União RJ Sim Marcos Tavares PDT RJ Não Maria Arraes Solidaried PE Não Maria Rosas Republican SP Sim Maria do Rosário PT RS Não Mario Frias PL SP Sim Mário Heringer PDT MG Não Mário Negromonte J PP BA Não Marreca Filho PRD MA Sim Marussa Boldrin MDB GO Sim Marx Beltrão PP AL Sim Matheus Noronha PL CE Sim Maurício Carva lho União RO Sim Mauricio Marcon Podemos RS Sim Mauricio Neves PP SP Sim Mauricio do Vôlei PL MG Sim MauroBenevides Fo. PDT CE Não Max Lemos PDT RJ Não Meire Serafim União AC Mendonça Filho União PE Sim Merlong Solano PT PI Não Mersinho Lucena PP PB Sim Messias Donato Republican ES Sim Miguel Ângelo PT MG Não Miguel Lombardi PL SP Sim Mis. José Olimpio PL SP Sim Misael Varella PSD MG Sim Moses Rodrigues União CE Murillo Gouvea União RJ Sim Murilo Galdino Republican PB Natália Bonavides PT RN Não Nelinho Freitas MDB CE Não Nelson Barbudo PL MT Sim Nely Aquino Podemos MG Sim Neto Carletto Avante BA Newton Cardoso Jr MDB MG Sim Nicoletti União RR Sim Nikolas Ferreira PL MG Sim Nilto Tatto PT SP Não Odair Cunha PT MG Não Olival Marques MDB PA Sim Orlando Silva PCdoB SP Não Osmar Terra PL RS Sim Ossesio Silva Republican PE Sim Otoni de Paula MDB RJ Sim Otto Alencar Filho PSD BA Não Padovani União PR Sim Padre João PT MG Não Pastor Claudio Mar União PA Sim Pastor Diniz União RR Sim Pastor Eurico PL PE Sim Pastor Gil PL MA Sim Pastor Henrique V. PSOL RJ Não Pastor Isidório Avante BA Sim Patrus Ananias PT MG Não Pauderney Avelino União AM Abstenção Paulão PT AL Não Paulinho da Força Solidaried SP Sim Paulo A. Barbosa PSDB SP Não Paulo Abi-Ackel PSDB MG Sim Paulo Azi União BA Sim Paulo Folletto PSB ES Paulo Freire Costa PL SP Sim Paulo Guedes PT MG Não Paulo Lemos PSOL AP Não Paulo Litro PSD PR Sim Paulo Magalhães PSD BA Não Paulo Pimenta PT RS Não Pedro A ihara PRD MG Sim Pedro Campos PSB PE Não Pedro Lucas F. União MA Sim Pedro Lupion PP PR Sim Pedro Paulo PSD RJ Não Pedro Uczai PT SC Não Pedro Westphalen PP RS Sim Pezenti MDB SC Sim Pinheirinho PP MG Sim Pompeo de Mattos PDT RS Não Pr.Marco Feliciano PL SP Sim Prof Marcivania PCdoB AP Não Prof. Reginaldo V. PV DF Não Professor Alcides PL GO Sim Professora Luciene PSOL SP Não Rafael Brito MDB AL Não Rafael Fera Podemos RO Sim Rafael Prudente MDB DF Sim Rafael Simoes União MG Sim Raimundo Costa Podemos BA Abstenção Raimundo Santos PSD PA Sim Reginaldo Lopes PT MG Não Reimont PT RJ Não Reinhold Stephanes PSD PR Sim Renata Abreu Podemos SP Abstenção Renilce Nicodemos MDB PA Renildo Calheiros PCdoB PE Não Ribamar Silva PSD SP Sim Ricardo Abrão União RJ Sim Ricardo Ayres Republican TO Sim Ricardo Barros PP PR Sim Ricardo Guidi PL SC Sim Ricardo Maia MDB BA Não Ricardo Salles Novo SP Sim Robério Monteiro PDT CE Não Roberta Roma PL BA Sim Roberto Duarte Republican AC Sim Roberto Monteiro PL RJ Sim Robinson Faria PP RN Sim Rodolfo Nogueira PL MS Sim Rodrigo Estacho PSD PR Sim Rodrigo Gambale Podemos SP Sim Rodrigo Rollemberg PSB DF Não Rodrigo Valadares União SE Sim Rodrigo da Zaeli PL MT Sim Rodrigo de Castro União MG Sim Rogéria Santos Republican BA Sim Rogério Correia PT MG Não Romero Rodrigues Podemos PB Sim Ronaldo Nogueira Republican RS Sim Rosana Valle PL SP Sim Rosangela Moro União SP Sim Rosângela Reis PL MG Sim Rubens Otoni PT GO Não Rubens Pereira Jr. PT MA Não Rui Falcão PT SP Não Ruy Carneiro Podemos PB Sim Sâmia Bomfim PSOL SP Não Samuel Santos Podemos GO Sim Samuel Viana Republican MG Sim Sanderson PL RS Sim Sargento Fahur PSD PR Sim Sargento Portugal Podemos RJ Sim Saulo Pedroso PSD SP Sim Sergio Souza MDB PR Sim Sgt. Gonçalves PL RN Sim Sidney Leite PSD AM Silas Câmara Republican AM Sim Silvia Cristina PP RO Sim Silvye Alves União GO Sim Simone Marquetto MDB SP Sim Socorro Neri PP AC Não Soraya Santos PL RJ Sim Sóstenes Cavalcant PL RJ Sim Stefano Aguiar PSD MG Sim Tabata Amaral PSB SP Não Tadeu Veneri PT PR Não Talíria Petrone PSOL RJ Não Tarcísio Motta PSOL RJ Não Thiago Flores Republican RO Sim Thiago de Joaldo PP SE Sim Tiago Dimas Podemos TO Sim Tião Medeiros PP PR Sim Tiririca PL SP Sim ToninhoWandscheer PP PR Sim Túlio Gadêl ha Rede PE Não Valmir Assunção PT BA Não Vander Loubet PT MS Não Vermelho PP PR Sim Vicentinho PT SP Não Vicentinho Júnior PP TO Sim Vinicius Carvalho Republican SP Sim Vinicius Gurgel PL AP Sim Vitor Lippi PSDB SP Sim Waldemar Oliveira Avante PE Sim Waldenor Pereira PT BA Não Weliton Prado Solidaried MG Sim Wellington Roberto PL PB Sim Welter PT PR Não Wilson Santiago Republican PB Sim Yandra Moura União SE Sim Yury do Paredão MDB CE Não Zé Adriano PP AC Não Zé Neto PT BA Não Zé Silva Solidaried MG Sim Zé Trovão PL SC Sim Zé Vitor PL MG Sim ZéHaroldoCathedral PSD RR Sim Zeca Dirceu PT PR Não Zezinho Barbary PP AC Sim Zucco PL RS Sim

