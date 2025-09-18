Qui, 18 de Setembro

BRASIL

Anistia: veja como cada deputado votou no pedido de urgência na Câmara

Votação ocorreu no plenário da Casa nesta quarta-feira e ainda não há previsão da análise do mérito

Os deputados votaram nesta quarta-feira o requerimento de urgência para o projeto de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiroOs deputados votaram nesta quarta-feira o requerimento de urgência para o projeto de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro - Foto: Bruno Spada / Câmara dos Deputados

Os deputados votaram nesta quarta-feira o requerimento de urgência para o projeto de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro — proposta que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não houve acordo ainda sobre qual texto exatamente será avaliado pelo plenário na sequência, mas a votação, segundo líderes de centro, teve como objetivo dar um gesto à oposição. O placar foi 311 a 163.

Alguns partidos de centro racharam na votação. No MDB, mesmo com a orientação contrária do líder da bancada, Isnaldo Bulhões (MDB-AL), os deputados ficaram divididos, foram 21 votos a favor e 14 contra. O mesmo aconteceu no PSD onde 28 parlamentares apertaram o sim e 12, não.

Diferentemente do que ocorreu na PEC da Blindagem, onde deputados do PT também deram votos favoráveis, na Anistia a bancada do partido de Lula foi totalmente contrária, assim como PCdoB, PSOL, PSB, Rede e PDT.

A ideia é usar como "carcaça" um texto do deputado federal Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), que determina anistia aos envolvidos em atos antidemocráticos a partir de 30 de outubro de 2022, quando manifestantes bolsonaristas interromperam o tráfego em rodovias após a derrota eleitoral de Bolsonaro. O texto, porém, deve ser modificado. Não há acordo se a versão que será votada poderá beneficar o ex-presidente Jair Bolsonaro.

 

Como votou cada partido?
Votos por partido

Partido Sim Não Ausência
PP 43 6 1
MDB 21 14 5
Republican 40 1 2
PL 85 0 3
PSDB 10 2 1
Novo 5 0 0
PDT 0 13 3
PT 0 66 1
Cidadania 3 0 1
União 49 6 3
PCdoB 0 9 0
PV 0 4 0
PSD 28 12 5
Solidaried 4 1 0
PSB 0 12 4
Avante 6 0 1
Podemos 12 2 0
PSOL 0 14 0
PRD 5 0 0
Rede 0 1 0

A federação do PT, que inclui também PCdoB e PV, o governo, o PSOL, Rede PDT e PSB orientaram contra.

Como cada deputado votou?
Veja como votou cada deputado

Nome Partido UF Voto
AJ Albuquerque  PP CE Sim
Acácio Favacho  MDB AP Abstenção
Adail Filho  Republican AM Sim
Adilson Barroso  PL SP Sim
Adolfo Viana  PSDB BA Sim
Adriana Ventura  Novo SP Sim
Adriano do Baldy  PP GO Sim
Aécio Neves  PSDB MG  
Afonso Hamm  PP RS Sim
Afonso Motta  PDT RS Não
Aguinaldo Ribeiro  PP PB Sim
Airton Faleiro  PT PA Não
Alberto Fraga  PL DF Sim
Albuquerque  Republican RR Sim
Alceu Moreira  MDB RS Sim
Alencar Santana  PT SP Não
Alex Manente  Cidadania SP Sim
Alex Santana  Republican BA Sim
Alexandre Guimarãe  MDB TO Sim
Alfredinho  PT SP Não
Alfredo Gaspar  União AL Sim
Alice Portugal  PCdoB BA Não
Aliel Machado  PV PR Não
Aline Gurgel  Republican AP Sim
Allan Garcês  PP MA Sim
Altineu Côrtes  PL RJ Sim
Aluisio Mendes  Republican MA Sim
Amanda Gentil  PP MA Não
Amaro Neto  Republican ES Sim
Amom Mandel  Cidadania AM  
Ana Paula Leão  PP MG Sim
Ana Paula Lima  PT SC Não
Ana Pimentel  PT MG Não
André Abdon  PP AP Sim
André Fernandes  PL CE Sim
André Ferreira  PL PE Sim
André Figueiredo  PDT CE Não
Andreia Siqueira  MDB PA Não
Antônia Lúcia  Republican AC Abstenção
Antonio Andrade  Republican TO Sim
Antonio Brito  PSD BA  
Antonio Carlos R.  PL SP  
Antônio Doido  MDB PA Não
Any Ortiz  Cidadania RS Sim
Arlindo Chinaglia  PT SP Não
Arnaldo Jardim  Cidadania SP Sim
Arthur Lira  PP AL Sim
Arthur O. Maia  União BA Sim
Átila Lins  PSD AM  
Átila Lira  PP PI Sim
Augusto Coutinho  Republican PE Sim
Aureo Ribeiro  Solidaried RJ Sim
Bacelar  PV BA Não
Baleia Rossi  MDB SP Não
Bandeira de Mello  PSB RJ Não
Bebeto  PP RJ Sim
Benedita da Silva  PT RJ Não
Benes Leocádio  União RN Sim
Beto Pereira  PSDB MS Sim
Beto Richa  PSDB PR Sim
Bia Kicis  PL DF Sim
Bibo Nunes  PL RS Sim
Bohn Gass  PT RS Não
Bruno Farias  Avante MG Sim
Bruno Ganem  Podemos SP Abstenção
Caio Vianna  PSD RJ Sim
Camila Jara  PT MS Não
Cap. Alberto Neto  PL AM Sim
Capitão Alden  PL BA Sim
Capitão Augusto  PL SP Sim
Carla Dickson  União RN Sim
Carlos Gaguim  União TO Sim
Carlos Jordy  PL RJ Sim
Carlos Sampaio  PSD SP Sim
Carlos Veras  PT PE Não
Carlos Zarattini  PT SP Não
Carol Dartora  PT PR Não
Caroline de Toni  PL SC Sim
Castro Neto  PSD PI Não
Cb Gilberto Silva  PL PB Sim
Cel. Chrisóstomo  PL RO Sim
Célia Xakriabá  PSOL MG Não
Célio Silveira  MDB GO Sim
Célio Studart  PSD CE Não
Celso Russomanno  Republican SP Sim
Cezinha Madureira  PSD SP Sim
Charles Fernandes  PSD BA Não
Chico Alencar  PSOL RJ Não
Chris Tonietto  PL RJ Sim
Clarissa Tércio  PP PE Sim
Claudio Cajado  PP BA Sim
Cleber Verde  MDB MA Abstenção
Clodoaldo Magalhãe  PV PE Não
Cobalchini  MDB SC Sim
Coronel Assis  União MT Sim
Coronel Fernanda  PL MT Sim
Coronel Meira  PL PE Sim
Coronel Ulysses  União AC Sim
Covatti Filho  PP RS Sim
Cristiane Lopes  União RO Sim
Da Vitoria  PP ES Sim
Dagoberto Nogueira  PSDB MS Sim
Daiana Santos  PCdoB RS Não
Dal Barreto  União BA Sim
Damião Feliciano  União PB Não
Dandara  PT MG Não
Dani Cunha  União RJ Sim
Daniel Agrobom  PL GO Sim
Daniel Almeida  PCdoB BA Não
Daniel Barbosa  PP AL Não
Daniel Freitas  PL SC Sim
Daniel Trzeciak  PSDB RS Sim
Daniela Reinehr  PL SC Sim
Daniela Waguinho  União RJ Não
Danilo Forte  União CE Sim
Danrlei  PSD RS Sim
David Soares  União SP Sim
Dayany Bittencourt  União CE Sim
Def. Stélio Dener  Republican RR Sim
Del. Adriana A.  PT GO Não
Del. Bruno Lima  PP SP Sim
Del. Éder Mauro  PL PA Sim
Del. Fabio Costa  PP AL Sim
Del. Matheus L.  União PR Sim
Delegada Ione  Avante MG Sim
Delegada Katarina  PSD SE Sim
Delegado Bilynskyj  PL SP Sim
Delegado Caveira  PL PA Sim
Delegado Marcelo  União MG Sim
Delegado Palumbo  MDB SP Sim
Delegado Ramagem  PL RJ Sim
Delegado da Cunha  PP SP Sim
Denise Pessôa  PT RS Não
Detinha  PL MA Sim
Diego Andrade  PSD MG Sim
Diego Coronel  PSD BA Não
Diego Garcia  Republican PR Sim
Dilceu Sperafico  PP PR Sim
Dilvanda Faro  PT PA Não
Dimas Fabiano  PP MG Sim
Dimas Gadelha  PT RJ Não
Domingos Neto  PSD CE  
Domingos Sávio  PL MG Sim
Dorinaldo Malafaia  PDT AP Não
Douglas Viegas  União SP Sim
Doutor Luizinho  PP RJ Sim
Dr Fernando Máximo  União RO Sim
Dr Victor Linhalis  Podemos ES Sim
Dr. Francisco  PT PI Não
Dr. Frederico  PRD MG Sim
Dr. Ismael Alexand  PSD GO Sim
Dr. Jaziel  PL CE Sim
Dr. Luiz Ovando  PP MS Sim
Dr.Zacharias Calil  União GO Sim
Dra. Alessandra H.  MDB PA Sim
Duarte Jr.  PSB MA Não
Duda Ramos  MDB RR Não
Duda Salabert  PDT MG Não
Eduardo Velloso  União AC Sim
Eduardo da Fonte  PP PE Sim
EduardoBolsonaro  PL SP  
Elcione Barbalho  MDB PA  
Eli Borges  PL TO Sim
Elmar Nascimento  União BA Sim
Ely Santos  Republican SP Sim
Emanuel Pinheiro N  MDB MT Não
Emidinho Madeira  PL MG Sim
Enf. Ana Paula  Podemos CE Não
Enfermeira Rejane  PCdoB RJ Não
Eriberto Medeiros  PSB PE Não
Erika Hilton  PSOL SP Não
Erika Kokay  PT DF Não
Eros Biondini  PL MG Sim
Euclydes Pettersen  Republican MG Sim
Evair de Melo  PP ES Sim
Fabio Garcia  União MT Sim
Fábio Macedo  Podemos MA Não
Fabio Reis  PSD SE Sim
Fabio Schiochet  União SC Sim
Fábio Teruel  MDB SP Não
Fausto Pinato  PP SP Não
Fausto Santos Jr.  União AM Sim
Felipe Becari  União SP Sim
Felipe Carreras  PSB PE Não
Felipe Francischin  União PR Sim
Félix Mendonça Jr  PDT BA Não
Fernanda Pessôa  União CE Não
FernandaMelchionna  PSOL RS Não
Fernando Coelho  União PE Não
Fernando Mineiro  PT RN Não
Fernando Monteiro  Republican PE Não
Fernando Rodolfo  PL PE Sim
Filipe Barros  PL PR Sim
Filipe Martins  PL TO Sim
Flávia Morais  PDT GO  
Flávio Nogueira  PT PI Não
Florentino Neto  PT PI Não
Franciane Bayer  Republican RS Sim
Fred Costa  PRD MG Sim
Fred Linhares  Republican DF Sim
Gabriel Mota  Republican RR Sim
Gabriel Nunes  PSD BA Não
General Girão  PL RN Sim
General Pazuello  PL RJ Sim
Geovania de Sá  PSDB SC Sim
Geraldo Mendes  União PR Sim
Geraldo Resende  PSDB MS Não
Gervásio Maia  PSB PB Não
Giacobo  PL PR Sim
Gilberto Abramo  Republican MG Sim
GilbertoNascimento  PSD SP Sim
Gilson Daniel  Podemos ES Sim
Gilson Marques  Novo SC Sim
Gilvan da Federal  PL ES Sim
Giovani Cherini  PL RS Sim
Glauber Braga  PSOL RJ Não
Greyce Elias  Avante MG Sim
Guilherme Boulos  PSOL SP Não
Guilherme Uchoa  PSB PE  
Gustavo Gayer  PL GO Sim
Gustinho Ribeiro  Republican SE Sim
Gutemberg Reis  MDB RJ Sim
Heitor Schuch  PSB RS Não
Helder Salomão  PT ES Não
Helena Lima  MDB RR  
Helio Lopes  PL RJ Sim
Henderson Pinto  MDB PA  
Hercílio Diniz  MDB MG Sim
Hildo Rocha  MDB MA Não
Hugo Leal  PSD RJ Sim
Hugo Motta  Republican PB Art. 17
Icaro de Valmir  PL SE Sim
Igor Timo  PSD MG Sim
Ismael  PSD SC Sim
Isnaldo Bulhões Jr  MDB AL Não
Ivan Valente  PSOL SP Não
Ivoneide Caetano  PT BA Não
Iza Arruda  MDB PE  
Jack Rocha  PT ES Não
Jadyel Alencar  Republican PI Sim
Jandira Feghali  PCdoB RJ Não
Jeferson Rodrigues  Republican GO Sim
Jefferson Campos  PL SP Sim
Jilmar Tatto  PT SP Não
João Cury  MDB SP Sim
João Daniel  PT SE Não
João Leão  PP BA  
João Maia  PP RN Sim
JoãoCarlosBacelar  PL BA  
Joaquim Passarinho  PL PA Sim
Jonas Donizette  PSB SP  
Jorge Braz  Republican RJ Sim
Jorge Goetten  Republican SC Sim
Jorge Solla  PT BA Não
José Airton  PT CE  
José Guimarães  PT CE Não
José Medeiros  PL MT Sim
José Nelto  União GO  
José Priante  MDB PA Não
José Rocha  União BA Sim
Joseildo Ramos  PT BA Não
Josenildo  PDT AP Não
Josias Gomes  PT BA Não
JosimarMaranhãozi  PL MA Sim
Josivaldo JP  PSD MA Sim
Juarez Costa  MDB MT Sim
Julia Zanatta  PL SC Sim
Juliana Cardoso  PT SP Não
Julio Arcoverde  PP PI Sim
Júlio Cesar  PSD PI Não
Julio Cesar Ribeir  Republican DF Sim
Julio Lopes  PP RJ Sim
Juninho do Pneu  União RJ Sim
Junio Amaral  PL MG Sim
Júnior Ferrari  PSD PA Sim
Junior Lourenço  PL MA Sim
Júnior Mano  PSB CE Não
Juscelino Filho  União MA Não
Keniston Braga  MDB PA Não
Kiko Celeguim  PT SP Não
Kim Kataguiri  União SP Sim
Lafayette Andrada  Republican MG Sim
Laura Carneiro  PSD RJ Não
Lêda Borges  PSDB GO Sim
Lenir de Assis  PT PR Não
Leo Prates  PDT BA  
Leonardo Monteiro  PT MG Não
Leônidas Cristino  PDT CE Não
Leur Lomanto Jr.  União BA Sim
Lídice da Mata  PSB BA Não
Lincoln Portela  PL MG Sim
Lindbergh Farias  PT RJ Não
Lindenmeyer  PT RS Não
Lucas Ramos  PSB PE Não
Lucas Redecker  PSDB RS Sim
Luciano Alves  PSD PR Sim
Luciano Amaral  PSD AL  
Luciano Bivar  União PE Não
Luciano Ducci  PSB PR  
Luciano Vieira  Republican RJ  
Lucio Mosquini  MDB RO Sim
Luis Carlos Gomes  Republican RJ Sim
Luis Tibé  Avante MG Sim
Luisa Canziani  PSD PR Sim
Luiz Carlos Busato  União RS Sim
Luiz Carlos Hauly  Podemos PR Sim
Luiz Carlos Motta  PL SP Sim
Luiz Couto  PT PB Não
Luiz F. Vampiro  MDB SC Sim
Luiz Fernando  PSD MG Não
Luiz Gastão  PSD CE Sim
Luiz Lima  Novo RJ Sim
Luiz Nishimori  PSD PR Sim
Luiz P.O Bragança  PL SP Sim
LuizAntônioCorrêa  PP RJ Sim
Luiza Erundina  PSOL SP Não
Luizianne Lins  PT CE Não
Lula da Fonte  PP PE Sim
Magda Mofatto  PRD GO Sim
Marangoni  União SP Sim
Marcel van Hattem  Novo RS Sim
Marcelo Álvaro  PL MG Sim
Marcelo Crivella  Republican RJ Sim
Marcelo Moraes  PL RS Sim
Marcio Alvino  PL SP Sim
Márcio Biolchi  MDB RS Sim
Márcio Honaiser  PDT MA  
Márcio Jerry  PCdoB MA Não
Márcio Marinho  Republican BA Sim
Marcon  PT RS Não
Marcos A. Sampaio  PSD PI Não
Marcos Pereira  Republican SP Sim
Marcos Pollon  PL MS Sim
Marcos Soares  União RJ Sim
Marcos Tavares  PDT RJ Não
Maria Arraes  Solidaried PE Não
Maria Rosas  Republican SP Sim
Maria do Rosário  PT RS Não
Mario Frias  PL SP Sim
Mário Heringer  PDT MG Não
Mário Negromonte J  PP BA Não
Marreca Filho  PRD MA Sim
Marussa Boldrin  MDB GO Sim
Marx Beltrão  PP AL Sim
Matheus Noronha  PL CE Sim
Maurício Carva lho  União RO Sim
Mauricio Marcon  Podemos RS Sim
Mauricio Neves  PP SP Sim
Mauricio do Vôlei  PL MG Sim
MauroBenevides Fo.  PDT CE Não
Max Lemos  PDT RJ Não
Meire Serafim  União AC  
Mendonça Filho  União PE Sim
Merlong Solano  PT PI Não
Mersinho Lucena  PP PB Sim
Messias Donato  Republican ES Sim
Miguel Ângelo  PT MG Não
Miguel Lombardi  PL SP Sim
Mis. José Olimpio  PL SP Sim
Misael Varella  PSD MG Sim
Moses Rodrigues  União CE  
Murillo Gouvea  União RJ Sim
Murilo Galdino  Republican PB  
Natália Bonavides  PT RN Não
Nelinho Freitas  MDB CE Não
Nelson Barbudo  PL MT Sim
Nely Aquino  Podemos MG Sim
Neto Carletto  Avante BA  
Newton Cardoso Jr  MDB MG Sim
Nicoletti  União RR Sim
Nikolas Ferreira  PL MG Sim
Nilto Tatto  PT SP Não
Odair Cunha  PT MG Não
Olival Marques  MDB PA Sim
Orlando Silva  PCdoB SP Não
Osmar Terra  PL RS Sim
Ossesio Silva  Republican PE Sim
Otoni de Paula  MDB RJ Sim
Otto Alencar Filho  PSD BA Não
Padovani  União PR Sim
Padre João  PT MG Não
Pastor Claudio Mar  União PA Sim
Pastor Diniz  União RR Sim
Pastor Eurico  PL PE Sim
Pastor Gil  PL MA Sim
Pastor Henrique V.  PSOL RJ Não
Pastor Isidório  Avante BA Sim
Patrus Ananias  PT MG Não
Pauderney Avelino  União AM Abstenção
Paulão  PT AL Não
Paulinho da Força  Solidaried SP Sim
Paulo A. Barbosa  PSDB SP Não
Paulo Abi-Ackel  PSDB MG Sim
Paulo Azi  União BA Sim
Paulo Folletto  PSB ES  
Paulo Freire Costa  PL SP Sim
Paulo Guedes  PT MG Não
Paulo Lemos  PSOL AP Não
Paulo Litro  PSD PR Sim
Paulo Magalhães  PSD BA Não
Paulo Pimenta  PT RS Não
Pedro A ihara  PRD MG Sim
Pedro Campos  PSB PE Não
Pedro Lucas F.  União MA Sim
Pedro Lupion  PP PR Sim
Pedro Paulo  PSD RJ Não
Pedro Uczai  PT SC Não
Pedro Westphalen  PP RS Sim
Pezenti  MDB SC Sim
Pinheirinho  PP MG Sim
Pompeo de Mattos  PDT RS Não
Pr.Marco Feliciano  PL SP Sim
Prof Marcivania  PCdoB AP Não
Prof. Reginaldo V.  PV DF Não
Professor Alcides  PL GO Sim
Professora Luciene  PSOL SP Não
Rafael Brito  MDB AL Não
Rafael Fera  Podemos RO Sim
Rafael Prudente  MDB DF Sim
Rafael Simoes  União MG Sim
Raimundo Costa  Podemos BA Abstenção
Raimundo Santos  PSD PA Sim
Reginaldo Lopes  PT MG Não
Reimont  PT RJ Não
Reinhold Stephanes  PSD PR Sim
Renata Abreu  Podemos SP Abstenção
Renilce Nicodemos  MDB PA  
Renildo Calheiros  PCdoB PE Não
Ribamar Silva  PSD SP Sim
Ricardo Abrão  União RJ Sim
Ricardo Ayres  Republican TO Sim
Ricardo Barros  PP PR Sim
Ricardo Guidi  PL SC Sim
Ricardo Maia  MDB BA Não
Ricardo Salles  Novo SP Sim
Robério Monteiro  PDT CE Não
Roberta Roma  PL BA Sim
Roberto Duarte  Republican AC Sim
Roberto Monteiro  PL RJ Sim
Robinson Faria  PP RN Sim
Rodolfo Nogueira  PL MS Sim
Rodrigo Estacho  PSD PR Sim
Rodrigo Gambale  Podemos SP Sim
Rodrigo Rollemberg  PSB DF Não
Rodrigo Valadares  União SE Sim
Rodrigo da Zaeli  PL MT Sim
Rodrigo de Castro  União MG Sim
Rogéria Santos  Republican BA Sim
Rogério Correia  PT MG Não
Romero Rodrigues  Podemos PB Sim
Ronaldo Nogueira  Republican RS Sim
Rosana Valle  PL SP Sim
Rosangela Moro  União SP Sim
Rosângela Reis  PL MG Sim
Rubens Otoni  PT GO Não
Rubens Pereira Jr.  PT MA Não
Rui Falcão  PT SP Não
Ruy Carneiro  Podemos PB Sim
Sâmia Bomfim  PSOL SP Não
Samuel Santos  Podemos GO Sim
Samuel Viana  Republican MG Sim
Sanderson  PL RS Sim
Sargento Fahur  PSD PR Sim
Sargento Portugal  Podemos RJ Sim
Saulo Pedroso  PSD SP Sim
Sergio Souza  MDB PR Sim
Sgt. Gonçalves  PL RN Sim
Sidney Leite  PSD AM  
Silas Câmara  Republican AM Sim
Silvia Cristina  PP RO Sim
Silvye Alves  União GO Sim
Simone Marquetto  MDB SP Sim
Socorro Neri  PP AC Não
Soraya Santos  PL RJ Sim
Sóstenes Cavalcant  PL RJ Sim
Stefano Aguiar  PSD MG Sim
Tabata Amaral  PSB SP Não
Tadeu Veneri  PT PR Não
Talíria Petrone  PSOL RJ Não
Tarcísio Motta  PSOL RJ Não
Thiago Flores  Republican RO Sim
Thiago de Joaldo  PP SE Sim
Tiago Dimas  Podemos TO Sim
Tião Medeiros  PP PR Sim
Tiririca  PL SP Sim
ToninhoWandscheer  PP PR Sim
Túlio Gadêl ha  Rede PE Não
Valmir Assunção  PT BA Não
Vander Loubet  PT MS Não
Vermelho  PP PR Sim
Vicentinho  PT SP Não
Vicentinho Júnior  PP TO Sim
Vinicius Carvalho  Republican SP Sim
Vinicius Gurgel  PL AP Sim
Vitor Lippi  PSDB SP Sim
Waldemar Oliveira  Avante PE Sim
Waldenor Pereira  PT BA Não
Weliton Prado  Solidaried MG Sim
Wellington Roberto  PL PB Sim
Welter  PT PR Não
Wilson Santiago  Republican PB Sim
Yandra Moura  União SE Sim
Yury do Paredão  MDB CE Não
Zé Adriano  PP AC Não
Zé Neto  PT BA Não
Zé Silva  Solidaried MG Sim
Zé Trovão  PL SC Sim
Zé Vitor  PL MG Sim
ZéHaroldoCathedral  PSD RR Sim
Zeca Dirceu  PT PR Não
Zezinho Barbary  PP AC Sim
Zucco  PL RS Sim

