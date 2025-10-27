A- A+

80 anos de Lula Aniversariante desta segunda-feira (27), Lula é o primeiro presidente octogenário do Brasil Se Lula eventualmente for reeleito no ano que vem, tomará posse para o seu quarto mandato com 81 anos

Nascido há 80 anos, em 1945, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o primeiro octogenário na Presidência do Brasil. Em visita a Indonésia na última quinta-feira (23), o petista comemorou o aniversário de forma antecipada durante um jantar no Palácio Presidencial Merdeka, em Jacarta. Na data, ele também confirmou que disputará um quarto mandato em 2026.

Presidente entre 2016 e 2018, Michel Temer (MDB) deixou o cargo com 78 anos. Outros presidentes brasileiros que deixaram a Presidência com mais de 70 anos são Getúlio Vargas (72), Ernesto Geisel (71), Fernando Henrique Cardoso (71).

— Eu quero lhe dizer que eu vou completar 80 anos, mas pode ter certeza que eu estou com a mesma energia de quando eu tinha 30 anos de idade. E vou disputar um quarto mandato no Brasil — afirmou Lula na última quinta-feira.

Se Lula eventualmente for reeleito no ano que vem, tomará posse para o seu quarto mandato com 81 anos.

— Então, eu estou lhe dizendo isso porque nós ainda vamos nos encontrar muitas vezes. Esse meu mandato só termina em 2026, no final do ano. Mas eu estou preparado para disputar outras eleições e tentar fazer com que a relação entre Indonésia e Brasil seja uma relação, sabe, por demais valorosa, e que a nossa relação traga mais empresários brasileiros para visitar a Indonésia — completou o presidente brasileiro.

