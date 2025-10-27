A- A+

80 ANOS Aniversário de Lula: entenda por que petista tem duas datas de nascimento Mãe do atual presidente só consegui registrá-lo anos depois

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebra nesta segunda-feira (27) o seu aniversário de 80 anos. Na certidão de nascimento, no entanto, a data é outra: 6 de outubro de 1945. A história por trás da confusão foi contada em uma série de tweets, postados em 2023, pelo perfil oficial do Instituto Lula.

Natural da cidade de Caetés, no interior de Pernambuco, o presidenciável foi o sétimo dos oito filhos da família. Com poucos recursos financeiros, só conseguiu ser registrado anos depois, junto a outros irmãos. Com muitas certidões de nascimento a serem feitas ao mesmo tempo, a escrivã teria se confundido e anotado a data errada na declaração.

Nas comemorações de 2021, José Ferreira Silva — mais conhecido como Frei Chico — também deu seu relato sobre a divergência de datas. Em uma entrevista à organização, o irmão de Lula explicou os contratempos para se obter uma certidão na região em que viveram durante a década de 40, quando o ex-presidente nasceu.

— Havia muita dificuldade no Nordeste para registro de nascimento. As pessoas que nasciam na roça dificilmente iam à cidade tirar registro. Nascia-se de uma maneira ainda com parteira. E, quando muito, iam batizar, tiravam um tal de batistério. Lá se registrava na igreja — explica.

Frei Chico destacou ainda que só foi foi possível formalizar todos os familiares, inclusive a própria mãe, com a ida para São Paulo em 1952.

— Quando nós viemos para São Paulo, eu acho que, dos meus irmãos, quem tinha registro talvez fosse o Vavá, o Jaime. A minha mãe não tinha. Eu não vi ele nascer e não lembro de ele ter nascido. Mas, pelo que o pessoal, fala foi 27 de outubro.

