ANJ repudia ataques contra jornalistas do Estadão

A Associação Nacional de Jornais (ANJ) divulgou uma nota de repúdio às tentativas de intimidação contra o jornal “O Estado de S. Paulo” e sua editora de Política, a jornalista Andreza Matais, nas redes sociais. Os ataques ocorreram após o veículo revelar reuniões de Luciane Barbosa Farias, mulher de um chefe de facção no Amazonas, com secretários do Ministério da Justiça em março e maio passados.

A entidade aponta que a tentativa de intimidação teve “apoio de dirigentes políticos, sites e influenciadores governistas” e busca desviar o foco das reportagens.

“O uso de métodos de intimidação contra veículos e jornalistas não se coaduna com valores democráticos e demonstra um flagrante desrespeito à liberdade de imprensa. Também evidencia uma prática característica de regimes autocráticos de, com o apoio de dirigentes políticos, sites e influenciadores governistas, tentar desviar o foco de reportagens incômodas por meio de ataques contra quem as apura e divulga”, enfatizou a associação.

A ANJ disse esperar “que tais métodos de intimidação, sobretudo contra jornalistas mulheres já empregados no passado recente, cessem imediatamente, em nome do respeito à liberdade de imprensa e à livre atuação do jornalismo e dos veículos de comunicação”.

O Estadão informou que estuda ações legais em resposta à campanha de difamação promovida contra seus jornalistas. “A reação furiosa orquestrada nas redes sociais contra jornalistas do Estadão em nada diminui a qualidade da apuração da reportagem sobre as intimidades da dama do tráfico com altos funcionários públicos. Ela mostra apenas a incapacidade de certos setores de conviver com o jornalismo independente”, escreveu o diretor executivo de Jornalismo do Grupo Estado, Eurípedes Alcântara, no site do veículo.

