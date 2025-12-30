Ano eleitoral impulsiona alinhamento de Motta e Alcolumbre com Lula

A- A+

No cenário político que se aproxima em 2026, parlamentares de diferentes correntes no Congresso passam a apostar em um realinhamento entre os chefes da Câmara e do Senado, Hugo Motta (Republicanos) e Davi Alcolumbre (UB), respectivamente, e o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A análise feita por deputados e senadores indica que, mesmo com as divergências partidárias que se intensificam em ano eleitoral, a relação entre esses líderes e o Palácio tende a ganhar maior harmonia ao longo do próximo ano.

Segundo interlocutores no Congresso, Motta e Alcolumbre já teriam “quebrado o gelo” com o Planalto ao apoiarem pautas que não contrariaram diretamente o Governo, como foi o caso da aprovação do PL da Dosimetria no Legislativo, momento que, na avaliação de aliados governistas, marcou o fim de atritos anteriores com a gestão federal. A análise foi feita inicialmente pela coluna do jornalista Guilherme Amado.

No centro das expectativas parlamentares para 2026 está a agenda legislativa considerada prioritária e “eleitoralmente promissora”, que inclui a aprovação da PEC da Segurança Pública, a tramitação do PL Antifacção em alinhamento com o texto já aprovado pelo Senado e a discussão sobre a proposta que prevê o fim da escala 6×1. Essas matérias, segundo analistas, devem ocupar boa parte do calendário de votações na Câmara dos Deputados no ano que vem.

Em Brasília, a aproximação de Motta com o Governo já começa a gerar efeitos práticos. A articulação de aliados do presidente Lula e do presidente da Câmara resultou na indicação de Gustavo Feliciano para o Ministério do Turismo, escolha que contou com o apoio público de Motta na cerimônia de posse. Além disso, a pauta local na Paraíba, especialmente o apoio à possível candidatura ao Senado de Nabor Wanderley, pai de Motta, ganha força diante da forte votação de Lula no estado.

Por sua vez, Davi Alcolumbre tem mantido um perfil mais discreto e pragmático nas negociações com o Governo, superando momentos de tensão – como os embates em torno de indicações para o Supremo Tribunal Federal. Parlamentares próximos ao presidente do Senado afirmam que, após o recesso, Alcolumbre deve retomar sua atuação no Congresso com foco na estabilidade, abandonando divergências pontuais e abrindo espaço para cooperação à medida que a corrida eleitoral avança.

