"Ano que vem, será ainda maior", promete prefeito João Campos sobre o "Virada Recife"

"Ano que vem, será ainda maior”; Foi o que prometeu o prefeito do Recife, João Campos, sobre o “Virada Recife”, que teve início na última sexta-feira (29) e segue até este domingo (31), nas areias da Praia do Pina, na Zona Sul da capital pernambucana.

"O sentimento que a gente tem, de forma muito sincera, é que o Recife merecia algo desse tamanho. A gente tem uma cidade que sempre está na ponta, está na vanguarda, tem um espírito gigante, então, a gente precisava de algo muito grande como esse", enfatizou João Campos ao falar com a imprensa no local na noite deste último domingo de 2023.

Ao desejar um feliz ano novo para a população recifense e fazer os agradecimentos, o prefeito destacou que 2024 será um ano em que ele trabalhará ainda mais pela cidade.

"Eu me considero uma pessoa que já trabalho muito, mas, em 2024 eu vou trabalhar ainda mais, vocês vão me ver me dedicando, estando na rua, ouvindo as pessoas, conversando, e a gente deseja tudo de melhor para Recife, mas, hoje, eu, mais do que pedir, eu gostaria de agradecer", finalizou ele, que chegou ao réveillon vestido de bermuda e camisa brancas e acompanhado da namorada, a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP).



Foto: Walli Fontenelle/Folha de Pernambuco

Vai nevar ou não vai?

Tema de stories de João Campos, a moda de "nevar" o cabelo no Carnaval voltou à tona na conversa com a imprensa na Virada, e o prefeito confessou, rindo: "Está ficando sério".



João Campos contou que, após ganhar a tinta anteriormente, aprender a técnica com o repórter Felipe Fernandes, da Folha de Pernambuco, ele recebeu, nesse sábado, no bairro do Ibura, "a touca e o pente".



"Teremos surpresas aí", afirmou o prefeito, dando a entender que, na folia do próximo ano, poderá estar com o cabelo descolorido.

