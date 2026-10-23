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Fiscalização

ANP faz acordo com Polícia Rodoviária para reforçar atuação nas rodovias federais

Parceria prevê integração de sistemas e compartilhamento de dados para ampliar ações de fiscalização e segurança viária

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O acordo terá duração de 60 meses, com possibilidade de prorrogação O acordo terá duração de 60 meses, com possibilidade de prorrogação - Foto: Saulo Cruz/MME

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) informou nesta sexta-feira (23), que assinou um acordo de cooperação técnica e operacional com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O foco é reforçar a atuação conjunta nas rodovias federais.

O extrato do termo foi publicado no Diário Oficial da União na quinta-feira (22).

Segundo a ANP, a parceria busca desenvolver ações e estabelecer procedimentos de cooperação para ampliar iniciativas ligadas à segurança pública e viária e à fiscalização dos setores regulados pela agência no ambiente das estradas federais.

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O acordo prevê acesso personalizado da ANP ao sistema de processamento de tráfego viário da PRF e, em contrapartida, o compartilhamento de sistemas e bases de dados da agência sobre produção e movimentação de produtos regulados, além de relatórios voltados à análise de fiscalizações.

O termo também menciona outras integrações tecnológicas, com intercâmbio de conhecimentos, informações e tecnologias entre as instituições.

Não haverá transferência de recursos financeiros. O acordo terá duração de 60 meses, com possibilidade de prorrogação.

A ANP ressalta que mantém parcerias semelhantes com diferentes órgãos públicos em todo o País para atuação conjunta no mercado brasileiro de combustíveis.

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