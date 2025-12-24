A- A+

EX-PRESIDENTE Ansioso, Bolsonaro passará noite de Natal com Carlos e Michelle, diz Flávio A estimativa é que ex-presidente fique internado de 5 a 7 dias, mas será reavaliado após a cirurgia

Com quadro de ansiedade na véspera da cirurgia à qual será submetido nesta quinta-feira para correção de uma hérnia inguinal bilateral, o ex-presidente Jair Bolsonaro passará a noite de natal ao lado da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e do vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ).



O filho mais velho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), esteve no começo da noite desta quarta com o pai e relatou que o ex-mandatário encontra-se ansioso, mas "passa bem".

Flávio disse que Bolsonaro escreveu uma carta de próprio punho, uma espécie de "desabafo", que será lida por ele momentos antes do início do procedimento cirúrgico, na porta do hospital DF Star, em Brasília, onde o ex-mandatário será operado.

– É uma espécie de desabafo e um comunicado ao povo brasileiro, que vou ler amanhã. Eu me emocionei muito ao ler, é um pedido dele. Meu pai está ansioso, nervoso pela cirurgia, o que é normal, nessas condições pré-operatórias. Ele vai passar a noite com a Michelle e com o Carlos, o que lhe traz mais conforto. Por incrível que pareça, ele está melhor aqui, no hospital, ao lado da família, na véspera de uma cirurgia, do que estaria na Superintendência da Polícia Federal sozinho – disse Flávio.





A visita de Carlos se deve a uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou os filhos de Jair Bolsonaro a visitarem o ex-presidente durante o período em que ele estiver internado, sem necessidade de pedido judicial a cada ida.



No despacho, Moraes atende a um pedido da defesa e libera a visitação do senador Flávio Bolsonaro, dos vereadores Carlos Bolsonaro e Jair Renan Bolsonaro e da estudante Laura Bolsonaro enquanto o ex-presidente permanecer hospitalizado, desde que sejam observadas as regras gerais do hospital aplicáveis a todos os pacientes.

O ministro, no entanto, reforçou que continuam valendo as restrições impostas em decisão anterior, incluindo a proibição de ingresso no quarto hospitalar de telefones celulares, computadores ou quaisquer dispositivos eletrônicos.

“Reitero que deverão ser observadas todas as medidas determinadas na decisão de 23/12/25, inclusive quanto à vedação de ingresso no quarto hospitalar de computadores, telefones celulares ou quaisquer dispositivos eletrônicos e que todas as demais visitas deverão ser previamente autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal”, escreveu Moraes.

A estimativa é que ele fique internado de 5 a 7 dias, mas será reavaliado após a cirurgia.

Boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star por volta as 16h informou que Bolsonaro realizou exames pre-operatórios, com avaliação cardiológica e de risco cirúrgico, sendo considerado apto para o procedimento proposto. A cirurgia está programada para ocorrer amanhã, a partir das 9h, sob anestesia geral, com previsão de 4 horas de duração. "A necessidade do procedimento de bloqueio anestésico do nervo frênico será avaliada durante a internação, a depender da evolução do pós- operatória e condição clínica", diz o texto.

