desfiliação Antes de anunciar saída do PT, Requião fez críticas a governo Lula Em vídeo, ex-governador do Paraná citou retorno de pedágio, privatizações de companhias paranaenses e apoio a rival nas eleições de Curitiba como motivos de insatisfação

Recém desfiliado do PT, o ex-senador e ex-governador do Paraná Roberto Requião criticou decisões do governo Lula e listou motivos que lhe fizeram pedir a saída do partido. Em um vídeo publicado nas suas redes sociais dois antes do anúncio oficial de desfiliação, Requião citou o retorno dos pedágios no Paraná, o apoio do governo federal a privatizações de companhias paranaenses, a aliança com o governador Ratinho Jr (PSD), e a possibilidade do PT apoiar a candidatura de Luciano Ducci (PSB) na disputa pela prefeitura de Curitiba.

Em um vídeo com pouco mais de 10 minutos, Requião se disse desiludido com o atual governo. Ele, que trocou o PMDB pelo PT há dois anos para concorrer ao governo do estado em 2022, explicou que entrou no partido para "derrubar o liberalismo econômico" e por acreditar que Lula faria "transformações no Brasil".

Requião lembrou a frente ampla formada para disputar as eleições contra Bolsonaro. Mas, na sua opinião, os rumos da atual gestão federal indicam uma "regressão", em desacordo com promessas de campanha. Para Requião, a perspectiva de "apoiar Lula contra o neoliberalismo está desaparecendo".

— Surgiu a tal frente da esperança que, para mim, traz mais desesperança a cada dia. Está difícil entender o que está acontecendo — afirmou Requião que, por outro lado, disse não se arrepender do apoio em 2022 e elogiou medidas como a elucidação do caso Marielle e a atual política externa. — Mas foi uma fase, temos que evoluir. Continuar a crítica pesada e repensar nossa participação na política. Quero um governo que transforme o Brasil em favor da população. A tal frente da esperança não nos sinaliza hoje com nada disso. Estamos vendo a regressão.

O estopim da insatisfação de Requião foi o movimento do PT de aproximação a Luciano Ducci (PSB) na disputa pela prefeitura de Curitiba neste ano. Como mostrou O Globo nesta semana, a situação vem causando um racha no estado e o impasse foi levado à Executiva Nacional. Caciques do partido se dividiram entre a possibilidade de candidatura própria — postura defendida principalmente pelo deputado Zeca Dirceu, que se lançou pré candidato — e a possibilidade de apoiar Ducci, o que gerou críticas de Requião, que o chamou de representante da "direita".

Ducci já governou Curitiba entre 2010 e 2012. Ele era vice do então prefeito Beto Richa, rival político de Requião. Na época, Richa deixou o cargo para concorrer ao governo do Paraná.

— Aqui no Paraná o partido quer lançar o cabra da direita para governo do estado, para fazer troca de apoio em outros estados. Perderam respeito pela nossa cidade — afirmou Requião, que criticou a decisão de "anular" a definição através do diretório estadual para levar o caso à Executiva Nacional.— Eles (Executiva Nacional) podem resolver o problema da fisiologia partidária, da negociata partidária. Mas ela está destruindo o partido aqui no Paraná. Acaba não tendo mais o sentido que imaginávamos quando entramos nele (PT do Paraná).

Ainda não está confirmado o caminho que Requião irá trilhar em relação às eleições municipais agora fora do PT. Mas fontes ouvidas pelo Globo apontam que uma das hipóteses é ele mesmo se lançar como candidato a prefeito. Outro objetivo dele seria a vaga do Senado no caso de eleições suplementares se houver a cassação de Sergio Moro (União Brasil).

No início do mês, Requião chegou a defender a candidatura de Gleisi Hoffman à prefeitura. Nesse caso, ele se colocou à disposição a uma candidatura a vereador, como forma de apoiar a chapa. Mas Gleisi nunca considerou publicamente essa alternativa e vem defendendo, na verdade, a aliança do PT com Luciano Ducci e assim garantir apoio do PSB à sua candidatura ao senado.

Outras hipóteses levantadas nos bastidores são Requião apoiar, para prefeito, o seu filho, Requião Jr, hoje deputado estadual pelo PT, ou Goura, pré-candidato do PDT e que ficou em segundo lugar nas últimas eleições. Interlocutores dizem, porém, que Requião Jr resiste a se lançar candidato pelo PT, diante de pesquisas que apontaram alta rejeição ao partido nas eleições municipais.

No seu vídeo, antes de explicitar os motivos para sua saída, Requião colocou "uma ideia", como definiu, na introdução dos seus argumentos. Sem citar o PT, ele explicou sobre o Mandato Imperativo, conceito criado na Revolução Francesa e adotado pelo movimento sindical italiano no século 20. Segundo o conceito, representantes eleitos devem cumprir com compromissos assumidos durante campanhas eleitorais. Caso não cumprisse, o sindicato poderia destituir a pessoa eleita e indicar outro representante.

— Porque ele representava o sindicato e não a si mesmo. No Brasil poderíamos fazer através de partidos — disse Requião, que em seguida elaborou uma hipótese, de novo sem citar especificamente Lula ou o PT. — Se um sujeito se elege por um partido socialista, e depois, no poder, apoia a venda de estatais, ele tem que ser removido. O próprio partido removeria. É uma ideia que coloco aqui para vocês.

Em seguida, o ex-governador listou objetivamente medidas do governo federal que o deixaram insatisfeitos. A situação mais criticada foi o retorno da cobrança dos pedágios nas vias concedidas do estado. A cobrança se iniciou durante a gestão do governo Bolsonaro, mas estava suspensa com o fim dos contratos. Mas recentemente a Agência Nacional de Transportes Terrestre (ANTT) autorizou a retomada das taxas, que agora estão mais caras, a um custo entre R$7,60 e R$22,60.

Segundo Requião, Lula rompeu com compromisso assumido durante a campanha eleitoral, de que não admitiria a cobrança a preços "criminosos'' e se aliou ao governador Ratinho Jr (PSD).

— O pedágio do Paraná é um escândalo. Na campanha Lula disse que jamais admitiria isso. Mas fizeram a patifaria em nome de um pragmatismo político, para talvez conseguir apoio de picaretas no Congresso Nacional. A meu ver é uma falha com compromisso assumido com a população. Então deixo aqui clara a minha insatisfação — afirmou Requião, que também criticou apoios do PT à venda da Copel Companhia Paranaense de Energia (Copel) no ano passado, e aos projetos de privatização da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) e do Porto do Paranaguá.

