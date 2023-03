Antes de reunião com Lula, Juscelino Filho esclarece viagens: 'Sou ficha limpa'

A- A+

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União-MA), veio a público na tarde desta segunda-feira (6), para se defender das denúncias feitas contra ele referentes às viagens que fez para São Paulo e para o Maranhão. A postagem ocorreu menos de uma hora antes do encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marcado para às 16h. Em depoimento publicado no Instagram, o ministro afirmou que usou o avião da Força Aérea Brasília (FAB) no trecho de Brasília a São Paulo, onde participou de uma série de eventos relativos ao mercado de cavalos, por se tratar de uma agenda oficial.

"Ficam me acusando de ter ido para lá para participar de um evento de cavalos. Isso não é verdade. Eu fui para participar de reuniões com a diretoria da operadora Claro, com as gerências regionais da Telebras e da Anatel, além da montadora Biagi", afirma Juscelino Filho.

Em relação à viagem que fez ao Maranhão para ir pessoalmente na Superintendência da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), o ministro disse que as diárias no valor de R$ 3 mil foram devolvidas.

"A minha viagem ao Maranhão foi uma viagem a trabalho com reuniões com a gerência Regional da Anatel, com o prefeito de São Luís e até mesmo com o governador do Estado. Sobre as diárias, o que aconteceu foi que o sistema gerou automaticamente as diárias para todo o período. Eu devolvi as diárias assim que eu soube, ainda no dia 19 de janeiro", esclarece o ministro.

De ocultação de patrimônio ao uso de orçamento secreto para beneficiar uma propriedade da família, o ministro das Comunicações enfrenta diversas denúncias do presente e do passado desde que foi nomeado ao cargo. Em meio às polêmicas, Juscelino aproveitou para reiterar que é ficha limpa.

"Isso é uma injusta distorção dos fatos. Estou à disposição das autoridades para tratar de tudo que está sobre minha responsabilidade, mas é inaceitável que me envolvam com atos de terceiros. Sou ficha limpa e não respondo a nenhum processo. É importante deixar isso bem claro", finaliza.

Entenda as acusações

Além do uso do avião da FAB, Juscelino Filho é acusado de ter destinado R$ 5 milhões do orçamento secreto para asfaltar uma estrada de terra que passa em frente a oito fazendas de sua família, em Vitorino Freire (MA). O asfaltamento se deu ainda em uma cidade onde a irmã dele, Luanna Rezende, é prefeita.

O ministro também não estaria em dia com a Justiça Eleitoral por não ter informado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um patrimônio de ao menos R$ 2,2 milhões em cavalos de raça. Na prestação de contas da campanha para deputado também foi registrada inconsistência nos dados: uma lista falsa de cabos eleitorais teria sido usada para prestar contas de R$ 385 mil em gastos de Fundo Eleitoral . Entre os cabos eleitorais, há nomes de integrantes de uma mesma família de São Paulo que alegam não conhecer Juscelino.

O ministro das Comunicações teria contratado a consultoria de uma ex-diretora do Tribunal de Justiça do Maranhão condenada por fraudar a folha de pagamento da Corte. De acordo com colunista Guilherme Amado, do portal Metrópoles, a Sapere Consultoria LTDA, que pertence a Maria Bernadete Carmo Lima, recebeu R$ 73.800 para fazer panfletagem, bandeiragem e carreatas na campanha à reeleição do deputado.

