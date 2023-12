Antes de sabatina, assessoria de Dino distribui "livro" com informações sobre ministro

A- A+

Momentos antes da sabatina do ministro da Justiça, Flávio Dino, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, a assessoria do indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF) distribuiu aos parlamentares um livro de vinte páginas com informações sobre a carreira de Dino e notas de apoio à sua escolha.

Para rebater informações de que Dino não teria o "notável saber jurídico", um dos requisitos para ser indicado ao STF, o material traz informações sobre a trajetória de Dino, como diversos cargos ocupados na Justiça e sua "longa carreira acadêmica". Ao mencionar seu período como deputado federal, o texto destaca três projetos apresentados por ele que viraram leis.

"Relevante sublinhar que o desempenho de funções políticas nos últimos 17 anos não implicou o meu afastamento do campo do Direito, já que mantive a ministração de aulas, palestras e a publicação de artigos baseados em argumentações jurídicas", afirma Dino no livro.

O material também traz 17 notas ou manifestações de apoio, incluindo associações jurídicas como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), e políticos como o ex-presidente Michel Temer e o governador de Goias, Ronaldo Caiado (União Brasil).

