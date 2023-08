Antes de ser alvo da polícia, Jair Renan Bolsonaro postou trecho de "O Poderoso Chefão"

A- A+

Alvo de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal contra um grupo suspeito dos crimes de estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, o filho 04 do ex-presidente Jair Bolsonaro postou, horas antes, um trecho do filme "O Poderoso Chefão", de Francis Coppola. Compartilhado por Jair Renan Bolsonaro nos stories do Instagram, o vídeo exibe o momento em que o ator Marlon Brando, na pele do mafioso Vito Corleone, ressalta a defesa da família.

Se dedica à família? — questiona o personagem, que recebe a resposta afirmativa do interlocutor: "É claro que sim". — Ótimo. Porque um homem que não se dedica à família jamais será um homem de verdade.

Os agentes da PCDF cumpriram dois mandados de busca e apreensão e cinco de prisão preventiva em Brasília e em Balneário Camboriú. Os agentes chegaram a vasculhar dois endereços ligados a Jair Renan - um na cidade de Santa Catarina e outro na capital federal.

"A investigação apontou para a existência de uma associação criminosa cuja estratégia para obter indevida vantagem econômica passa pela inserção de um terceiro, 'testa de ferro' ou 'laranja', para se ocultar o verdadeiro proprietário das empresas de fachada ou empresas 'fantasmas', utilizadas pelo alvo principal e seus comparsas", diz o texto da Polícia Civil.

Jair Renan Bolsonaro é o quarto filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, fruto do relacionamento com Ana Cristina Siqueira Valle. O rapaz, de 25 anos, é o único que não é seguido pelo pai nas redes sociais. Em reunião com pastores no Palácio do Alvorada, em abril do ano passado, o ex-presidente afirmou viver afastado do parente. Na época, Jair Renan era alvo de inquérito do Ministério Público Federal por suspeita de tráfico de influência e lavagem de dinheiro (a apuração foi arquivada por falta de provas).

"O moleque tem 24 anos agora, acho que ninguém [aqui] conhece ele, vive com a mãe, há muito tempo está longe de mim, mas recebo ele de vez em quando aqui. Tem a vida dele, não sei se está certo ou se está errado, mas peço a Deus que o proteja" disse Bolsonaro, na ocasião, antes de atribuir a abertura da investigação à oposição.

Em julho, Jair Renan Bolsonaro publicou uma foto ao lado do pai, durante uma visita do ex-presidente a Santa Catarina, para onde ele se mudou no começo deste ano. "Recebendo meu pai em minha nova terra", destacou no Instagram, no qual sua conta é nomeada "Bolsonaro Jr". Não há registros recentes de Jair Renan no feed de Jair Bolsonaro.



