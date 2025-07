Antes de ser presa, Zambelli criticou Moraes e disse que deseja cumprir pena na Itália

A- A+

A deputada Carla Zambelli (PL-SP) fez um vídeo antes de ser presa pelas autoridades italianas em que critica o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator do caso que levou à sua condenação. No vídeo, a deputada também disse que não quer ser extraditada e deseja evitar cumprir a pena no Brasil.

– Eu vou me apresentar às autoridades italianas e estou muito segura de fazê-lo porque aqui nós ainda temos justiça e democracia, não temos um ditador no poder, não temos a autoridade ditatorial de Alexandre de Moraes e seus comparsas da Suprema Corte. Estou tranquila, calma, com o coração sereno de que aqui buscarei justiça para o meu caso. Quando eu disse que era intocável é porque só Deus pode me tocar – declarou em vídeo compartilhado nas redes sociais pelo seu advogado Fabio Pagnozzi.

Dois meses após deixar o Brasil, a deputada foi presa na Itália nesta terça-feira depois de ser incluída na lista vermelha da Interpol, o que a tornou procurada em 196 países. A prisão da parlamentar havia sido determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após ela ser condenada a uma pena de dez anos de reclusão por falsidade ideológica e invasão do sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).





– Eu não vou voltar para o Brasil para cumprir pena. Se eu tiver que cumprir qualquer pena vai ser aqui na Itália, país justo ainda e democrático, mas estou segura de que analisando todo o processo, de cabo a rabo, eles vão perceber que eu sou inocente. Eu não ordenei invasão ao CNJ.

As autoridades policiais italianas têm até 48 horas para decidir o que vão fazer com a deputada federal licenciada Carla Zambelli.

Fontes da Polícia Federal ouvidas pelo GLOBO dizem que as autoridades judiciárias italianas precisarão decidir se extraditam, mandam para prisão domiciliar ou libertam Zambelli. A decisão sobre a extradição será tomada em uma audiência, mas os trâmites, segundo pessoas familiarizadas com o assunto, podem ser demorados.

