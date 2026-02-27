A- A+

rio de janeiro Antes de ser preso, Bacellar já planejava montar equipe PEx e atual presidente do Flamengo, desembargador e ex-capitão do Bope apareciam como possíveis nomes da equipe

O presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacellar (União Brasil), atualmente licenciado do mandato, já havia feito esboço de um possível secretariado caso fosse o nome escolhido pela base governista para concorrer à sucessão do governador Claudio Castro.

O deputado estadual Douglas Ruas (PL) sacramentado na segunda-feira passada como pré-candidato governista para o Palácio Guanabara, era cogitado como futuro secretário de Obras.

Bacellar tinha também definido opções como possíveis candidatos a vice. Três nomes eram cogitados. Estavam na lista como opções, o ex-procurador geral de Justiça do Rio, Marfan Vieira (2015-2017). O atual presidente do Flamengo, Luz Eduardo Baptista; e o ex-presidente do Rubro Negro, Rodolfo Landim.

O ex-capitão do Bope Rodrigo Pimentel, que também é pré-candidato ao governo, era citado como possível secretário de Segurança Pública ao lado do -ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Saldanha Palheiro.

O ''desenho'' da equipe foi encontrado em um caderno de anotações de Bacellar, apreendido pela Polícia Federal durante as investigações que identificaram o vazamento de informações de uma operação em setembro para prender o então deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Jóias (sem partido), acusado de tráfico de drogas, corrupção, lavagem de dinheiro e tráfico de armas para o Comando Vermelho. As investigações mostraram que Bacellar avisou a TH Jóias na véspera que seria alvo de uma operação policial.

Nesta sexta-feira, a Polícia Federal indiciou Bacellar, TH Jóias e mais três pessoas no inquérito que apura o caso. A lista aparece no relatório que fundamentou a decisão. Atual secretário das Cidades do governo Castro, Douglas Ruas disse que se surpreendeu com a ''escolha''.

— Fiquei surpreso. Não tenho uma relação tão próxima com Rodrigo Bacellar e essa hipótese jamais chegou ao meu conhecimento pelo grupo político dele. No meu caso, sou pré-candidato ao governo. Antes de pensar em montar uma equipe, preciso primeiro ganhar a eleição — disse Ruas.

Um dos principais nomes do Brasil no MMA, o ex-lutador Anderson Silva, o Aranha, era cogitado para ocupar a secretaria estadual de Esportes.

Bacellar chegou a ser o nome mais cotado pelos governistas para disputar a eleição, já que Castro já exerceu dois mandatos seguidos e não pode se candidatar ao cargo.

Esta semana, o PL confirmou que pretende lançá-lo ao Senado. Antes da operação, já vivia um processo de distanciamento com Castro. O processo começou quando o deputado assumiu interinamente o governo, numa viagem ao exterior e exonerou o então secretário estadual de Transportes, Washington Reis.

O deputado também planejava criar novas secretarias, sendo que uma delas apenas para tratar de políticas públicas para comunidades; além de uma secretaria da capital, a qual seria entregue a um vereador.

Confira outros nomes da lista de ''secretariáveis'

André Moura - Atual secretário de Governo. Sem cargo definido.

André Ceciliano - ex-presidente da Alerj e atual secretário especial de Assuntos Parlamentares da União - sem cargo definido.

Bruno Schettini - Secretário estadual de Planejamento. Atual diretor da Companhia Paulista de Securitização. No governo do Estado, já ocupou cargos no Rio Previdência e na Secretaria Estadual de Fazenda.

Luciano Veira - Secretário de Trabalho. Deputado federal, irmão do prefeito de São João de Meriti, Léo Vieira

