sft Antes favorável a Dino, Valdemar Costa Neto se diz contra a indicação do ministro ao STF Em postagem nesta segunda-feira (27), o presidente do PL contrariou declarações antigas

O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta segunda-feira que é contra a indicação do ministro da Justiça Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal (STF). A declaração vai de encontro com seus posicionamentos antes do anúncio feito pelo presidente Lula (PT).

"O Partido Liberal é contra a aprovação, pelo Senado, do Flávio Dino para o STF. Ponto Final", escreveu nesta segunda-feira em postagem no X (antigo Twitter).

Em setembro deste ano, em entrevista à CNN, o líder do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) havia afirmado que a sigla tenderia a apoiar uma indicação de Dino à Suprema Corte:

— Se for um cidadão preparado, o que é o caso, devemos votar a favor — disse Valdemar ao ser questionado sobre uma possível nomeação de Dino. A fala, à época, não agradou seus correligionários que foram às redes sociais para protestar contra o posicionamento.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, foi um dos que rechaçaram a declaração: "Minha posição pessoal é que JAMAIS votaria a favor de uma pessoa arrogante, prepotente, que defende aborto, não combate o tráfico de drogas e armas, debocha do Senado e usa 'sua' polícia para perseguir políticos até do governo que integra, quem dirá opositores. Não passaria", disse Flávio em setembro. Após a indicação, o senador confirmou ao GLOBO que irá votar contra. O parlamentar faz parte da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), na qual Dino será sabatinado no próximo dia 13.

