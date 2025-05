Anthony Albanese é reeleito primeiro-ministro da Austrália, segundo projeções

A- A+

O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, foi reeleito neste sábado (3), segundo projeções da emissora pública ABC. O Partido Trabalhista, liderado por ele, deve conquistar o maior número de assentos na Câmara dos Representantes, derrotando a coalizão conservadora formada pelos partidos Liberal e Nacional.

Apesar do avanço trabalhista, ainda há indefinição em diversas disputas locais, o que pode impedir o partido de atingir a maioria absoluta na câmara, composta por 150 cadeiras. Nesse cenário, Albanese teria de formar governo com o apoio de partidos menores e parlamentares independentes.

A vitória de Albanese representa mais um movimento da política global à esquerda, em contraste com o ambiente internacional turbulento, em especial com a influência do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump. Seu retorno ao centro do cenário político mundial tem agitado os mercados e provocado tensão entre aliados tradicionais de Washington.

Pesquisas recentes indicam que a imagem dos EUA sofreu desgaste em países como Austrália, Canadá e Reino Unido desde que Trump assumiu a presidência americana.

Veja também