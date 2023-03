Antibiótico e repouso absoluto: o tratamento de Lula contra a pneumonia

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adiou a viagem à China que faria neste sábado ao ser diagnosticado com pneumonia. A avaliação foi feita nessa quinta-feira (23) no Hospital Sírio Libanês, em Brasília, no fim do dia. Lula decidiu ir à unidade por causa de uma tosse crônica.

Ele está sendo tratado com antibióticos. O remédio será tomado por dez dias. Deverá ficar em repouso absoluto até a viagem, inicialmente adiada em apenas um dia para o domingo.

Nesta tarde, ele será reavaliado para definir se de fato ela acontecerá.

Os médicos também pediram para suspender o uso da semaglutida, medicamento vendido com o nome comercial de Ozempic que o presidente toma para tratar a pré-diabetes. A medida é para evitar refluxo gástrico, sintoma comum dessa medicação.

Veja também

Justiça Justiça solta mulher de chefe de facção apontado como articulador de plano para sequestrar Moro