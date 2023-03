A- A+

O ex-governador de São Paulo João Doria, que fez oposição assídua aos governos do PT nos últimos anos, rasgou elogios ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva nesta segunda-feira (13), em São Paulo.

Desfiliado do PSDB no ano passado após duas décadas no partido, Doria elogiou três eixos do atual governo federal que, segundo ele, merecem reconhecimento: a defesa da democracia, as políticas para o meio ambiente e o diálogo do Planalto com o setor empresarial.

— Queria destacar a intransigente defesa democrática do país, da Constituição e dos valores. É uma defesa bem apresentada pelo governo Lula, principalmente expressada por seu ministro da Justiça, Flávio Dino, também pelo ministro José Múcio (Defesa) e outros ministros, e pelo próprio presidente da República — afirmou o ex-governador.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), e a ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara (PSOL), foram mencionadas como exemplos positivos no novo governo, que tem, segundo ele, dado corretamente valor à pauta ambiental.

Doria elogiou também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quem o então tucano desbancou da Prefeitura de São Paulo na disputa eleitoral em 2016.

— Haddad vem construindo diálogo com o setor produtivo, notadamente aqui em São Paulo. Quase toda semana ele faz uma auscutagem do mercado aqui, e eu sinto isso como um reflexo positivo de humildade e de saber ouvir. Isso vai ajudar a política econômica do país — declarou.

Para Doria, Haddad teve papel importante em arrefecer uma "disputa desnecessária" entre Lula e o Banco Central, e o presidente "pode estar mais presente" entre o empresariado para melhorar sua relação com o setor. Ele evitou comentar o escândalo das jóias endereçadas pela Arábia Saudita à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Doria foi anfitrião nesta segunda de um evento do Lide, grupo fundado por ele para organizar conferências e aproximar lideranças empresariais de autoridades públicas, que recebeu o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para um almoço para centenas de empresários. Doria e Tarcísio trocaram afagos durante o evento, que contou com uma "tropa" de diversos secretários do governador, como Guilherme Derrite (Segurança Pública), Natália Resende (Meio Ambiente e Infraestrutura) e Samuel Kinoshita (Fazenda e Planejamento).

Veja também

Povos originários Lula busca demarcar "logo" novas terras indígenas no Brasil